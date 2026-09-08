প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে ফেসবুকে ভিডিওতে কটূক্তি, ভোলায় দুজনের নামে জিডি

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে নিয়ে ভোলায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে কটূক্তি করার প্রতিবাদে থানায় জিডি করেছেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আল আমিন।
আজ মঙ্গলবার বিকেলে তিনি ভোলা মডেল থানায় এই জিডি করেন। সাধারণ ডায়েরিতে দুজনের নামোল্লেখ ও অজ্ঞাত আরও সাতজনকে আসামি করা হয়েছে।
আসামিরা হলেন সদর উপজেলার ধনিয়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের আব্দুল জলিলের ছেলে আব্দুর রহমান রিফাত (১৯) ও মো. নাছিরের ছেলে মো. মাসুম (১৮)।
খন্দকার আল আমিন বলেন, গত শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, তাঁর কন্যা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে নিয়ে অভিযুক্তরা ফেসবুকে ভিডিওতে অশ্লীল ভাষায় গালমন্দ করেন, যা কখনই মেনে নেওয়া যায় না। এ ঘটনার দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে থানায় জিডি করেছি। প্রশাসন দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করলে কেউ আর এমন অপরাধ করার সাহস পাবে না।
সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, জিডির অনুমতির আবেদনের জন্য আগামীকাল বুধবার আদালতে পাঠানো হবে। আদালতের অনুমতির পর তদন্ত শুরু হবে। অভিযুক্তরা ইতিমধ্যেই এলাকা ছেড়ে আত্মগোপন করেছেন।
এদিকে আজ সন্ধ্যায় অভিযুক্ত কলেজছাত্র আব্দুর রহমান রিফাত প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কটূক্তি করায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন। এক ফেসবুক পোস্টে তিনি বলেন, সম্প্রতি বন্ধু মহলে আড্ডাকালে আবেগে বশবর্তী হয়ে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কিছু অশালীন ও অসম্মানজনক কথা বলেছি। সেই বক্তব্যের জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করছি।
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