Ajker Patrika
নির্বাচন বিলম্বের চেষ্টা কোনোভাবেই সফল হবে না: জাহিদ

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) প্রতিনিধি
বিরামপুর উপজেলা ও পৌর বিএনপির কর্মিসমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিরামপুর উপজেলা ও পৌর বিএনপির কর্মিসমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেন, নির্বাচনী ট্রেনে দেশবাসী, নির্বাচন বিলম্বের চেষ্টা কোনোভাবেই সফল হবে না। বিএনপির আস্থা এ দেশের জনগণ। আগামী ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে এ দেশের মানুষ বিএনপিকে রাষ্ট্রক্ষমতায় নিয়ে আসবে।

আজ বুধবার দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলা ও পৌর বিএনপির কর্মিসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

জাহিদ হোসেন বলেন, ‘আমি ধানের শীষের একজন কর্মী—এটাই আমার বড় পরিচয়। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দিনাজপুর-৬ আসনের জনগণের প্রতি আহ্বান—ধানের শীষের প্রার্থীকে ভোট দিন। বিএনপি জনগণের দলে পরিণত হয়েছে; জনগণের সমর্থনই আমাদের শক্তি।’

বিএনপির স্থায়ী কমিটির এ নেতা আরও বলেন, কিছু সুবিধাভোগী গণমাধ্যম বিএনপির বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত। জনপ্রিয় দল বিএনপিকে জনগণ থেকে দূরে রাখতে তারা ষড়যন্ত্র করছে। এসব প্রোপাগান্ডার জবাব জনগণের মাঝে থেকে দিতে হবে। বিএনপি শান্তিপূর্ণভাবে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন পৌর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হুমায়ুন কবির মিলন, সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম রেজু, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মিয়া মো. শফিকুল আলম মামুন, সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুর এলাহী চৌধুরী রুবেল, সাবেক সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন মণ্ডল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক তোছাদ্দেক হোসেন তোছা, সাংগঠনিক সম্পাদক নুর ইসলাম ও নূরে আলম নুরা, জেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাসুদুর রহমান মাসুদ, সদস্যসচিব রেজাউর রহমান রেজা প্রমুখ।

বিষয়:

দিনাজপুরবিএনপিনির্বাচনজেলার খবররংপুর বিভাগফুলবাড়ী
এলাকার খবর
