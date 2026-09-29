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খুমেক হাসপাতালে চিকিৎসক লাঞ্ছিতের ঘটনায় তিন সদস্যের কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২২: ৪০
খুমেক হাসপাতালে চিকিৎসক লাঞ্ছিতের ঘটনায় তিন সদস্যের কমিটি গঠন
ফাইল ছবি

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসকের ওপর হামলা ও হেনস্তার ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) মিসবাহ উদ্দিন আহমদ স্বাক্ষরিত এক আদেশে এই তদন্ত কমিটি গঠনের কথা বলা হয়।

তদন্ত কমিটির প্রধান করা হয়েছে খুলনা মেডিকেল কলেজের কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক এস এম মাসুম ইকবালকে। এ ছাড়া কমিটির অন্য দুই সদস্য হলেন খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক মো. আক্তারুজ্জামান ও স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন) মো. হুমায়ুন কবীর।

তদন্ত কমিটিকে পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে জিল্লুর রহমানের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অনুরোধ জানানো হয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওই পত্রে।

খুলনা মেডিকেল কলেজ সূত্র জানায়, সরকারি আদেশে গত ১ জুলাই খুলনা মেডিকেল কলেজে ডিপ্লোমা ইন অর্থোপেডিকস কোর্সে ভর্তি হন জিল্লুর রহমান তরুণ। কোর্সের অংশ হিসেবে তিনি খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। গত ২৬ জুলাই হাসপাতালের অর্থোপেডিকস বিভাগে তাঁর ওপর হামলার ঘটনা ঘটে।

বিষয়:

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