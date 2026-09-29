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পিরোজপুর

নেছারাবাদে ইয়াবাসহ কথিত সাংবাদিক গ্রেপ্তার

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২৩: ০৩
নেছারাবাদে ইয়াবাসহ কথিত সাংবাদিক গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার মো. সাইফুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

পিরোজপুরের নেছারাবাদে ইয়াবাসহ সাংবাদিক পরিচয় দেওয়া মো. সাইফুল ইসলাম (৩৩) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার কুনিয়ারি এলাকার স্বরূপকাঠি-বরিশাল সড়ক থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সাইফুল ইসলাম স্বরূপকাঠি পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত আব্দুল গাফফারের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ বিকেলে কুনিয়ারি এলাকায় স্বরূপকাঠি-বরিশাল সড়কে অবস্থান নেয় পুলিশ। এ সময় মোটরসাইকেলে ওই এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় সাইফুল ইসলামের গতি রোধ করা হয়। পরে তাঁর দেহ তল্লাশি করে সাত পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ আরও জানায়, গ্রেপ্তারের সময় সাইফুল ইসলাম বিভিন্ন ব্যক্তির পরিচয় দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের নাম ব্যবহার করে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদী হাসান বলেন, সাইফুল নামের একজনকে সাত পিস ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

পিরোজপুরইয়াবাগ্রেপ্তারবরিশাল বিভাগনেছারাবাদসাংবাদিক
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