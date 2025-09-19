ভ্যানের চাকায় শাড়ি পেঁচিয়ে নারীর মৃত্যু

বিরামপুর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি
দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলায় ভ্যানের চাকায় শাড়ি পেঁচিয়ে ফাঁস লেগে আরতি রাণী (৫৮) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) উপজেলার হাবিবপুর সড়কে এ ঘটনা ঘটে।
মৃত নারী মুকুন্দপুর সিংপাড়া গ্রামের মৃত ওপেন সিংয়ের স্ত্রী।
জানা গেছে, মেয়ের সঙ্গে আজ দুপুরে ভ্যাটারিচালিত ভ্যানে চড়ে বাড়ি থেকে বিরামপুর শহরে যাচ্ছিলেন আরতি রাণী। হাবিবপুর এলাকায় এসে ভ্যানের চাকায় তাঁর পরনের শাড়ি পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস লেগে যায় এবং তিনি পাকা সড়কে পড়ে মাথায় আঘাত পান। স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে বিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
বিরামপুর উপজেলার ১ নম্বর মুকুন্দপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কালাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, দুর্ঘটনার পর থেকে হাসপাতাল পর্যন্ত তিনি সঙ্গে ছিলেন।
