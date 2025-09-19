Ajker Patrika
> সারা দেশ
> দিনাজপুর

ভ্যানের চাকায় শাড়ি পেঁচিয়ে নারীর মৃত্যু

বিরামপুর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলায় ভ্যানের চাকায় শাড়ি পেঁচিয়ে ফাঁস লেগে আরতি রাণী (৫৮) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) উপজেলার হাবিবপুর সড়কে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত নারী মুকুন্দপুর সিংপাড়া গ্রামের মৃত ওপেন সিংয়ের স্ত্রী।

জানা গেছে, মেয়ের সঙ্গে আজ দুপুরে ভ্যাটারিচালিত ভ্যানে চড়ে বাড়ি থেকে বিরামপুর শহরে যাচ্ছিলেন আরতি রাণী। হাবিবপুর এলাকায় এসে ভ্যানের চাকায় তাঁর পরনের শাড়ি পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস লেগে যায় এবং তিনি পাকা সড়কে পড়ে মাথায় আঘাত পান। স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে বিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বিরামপুর উপজেলার ১ নম্বর মুকুন্দপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কালাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, দুর্ঘটনার পর থেকে হাসপাতাল পর্যন্ত তিনি সঙ্গে ছিলেন।

বিষয়:

দিনাজপুরদুর্ঘটনানারীজেলার খবররংপুর বিভাগবিরামপুর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আফগানিস্তানের বাগরাম ঘাঁটি ফেরত চান ট্রাম্প, লক্ষ্য চীনের পারমাণবিক স্থাপনা

মাঝ আকাশে হাত ভাঙল বিমানের কেবিন ক্রুর, অঙ্গহানির আশঙ্কা

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটের সময়-প্রশ্ন নিয়ে দলগুলোর মধ্যে মতভেদ

প্রশাসনে এখন তিন ধরনের শক্তি সক্রিয়: ড. ইফতেখারুজ্জামান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সম্পর্কিত

সচেতনতা ক্যাম্পে গিয়ে হাতি মারার ফাঁদ সরাল বন বিভাগ

সচেতনতা ক্যাম্পে গিয়ে হাতি মারার ফাঁদ সরাল বন বিভাগ

চিকিৎসকেরা কমিশন-বাণিজ্যে ব্যস্ত, এটি রোধ করতে হবে: বদিউল আলম

চিকিৎসকেরা কমিশন-বাণিজ্যে ব্যস্ত, এটি রোধ করতে হবে: বদিউল আলম

গুলশানে নারীসহ ৪ মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

গুলশানে নারীসহ ৪ মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

মাদ্রাসার খাবার নষ্টের ঘটনায় বিএনপি নেতাকে শোকজ, দলীয় কোন্দল প্রকাশ্যে

মাদ্রাসার খাবার নষ্টের ঘটনায় বিএনপি নেতাকে শোকজ, দলীয় কোন্দল প্রকাশ্যে