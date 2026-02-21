‘রাস্তা কাচা থাকায় মেয়ের বিয়ে হয় না, এমন কথা শুনতে চাই না’

মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন বলেছেন, তারেক রহমানের নেতৃত্বে নতুন সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহারে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ফ্যামিলি কার্ড বাস্তবায়ন দ্রুত হচ্ছে। এ কার্ড বিতরণে কোনো ধরনের বৈষম্য করা হবে না।
শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১২ টার দিকে দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে এক মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. জিল্লুর রহমান সভায় সভাপতিত্ব করেন।
মন্ত্রী বলেন, ফ্যামিলি কার্ড হতদরিদ্ররা পাবেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই। বিতরনে কোনো ধর্ম, বর্ণ, গোত্র এবং কোনো রাজনৈতিক প্রভাব থাকবে না। প্রাথমিক পর্যায়ে ৮টি কিংবা ১০টি উপজেলায় পাইলট প্রকল্প হিসেবে কাজ শুরু হচ্ছে। পরে পর্যায়ক্রমে সকল উপজেলার হতদরিদ্রের মাঝে বিতরণ করা হবে।
গ্রামীণ রাস্তাঘাট উন্নয়নের কথা তুলে ধরে মন্ত্রী ডা. জাহিদ বলেন, ‘গ্রাম অঞ্চলে এমন কোনো রাস্তা থাকবে না, যেখানে মা বলবে রাস্তার কারণে আমা মেয়ের বিয়ে হয় না, বিয়ে ভেঙে যায়, এমন কথা শুনতে চাই না। এমন অপবাদ থেকে পরিত্রাণ পেতে সড়ক উন্নয়নে কাজ করা হবে।
এছাড়াও তার নিজ নির্বাচনী এলাকায় মাদক, জুয়ার আসর বন্ধ করতে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা দেন। এসময় সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি বস্তু নিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের আহ্বান জানান।
সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন মন্ত্রীর সহধর্মিণী ডা. শরিফা করীম স্বর্ণা।
এ সময় দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক (ডিসি) মো. রফিকুল ইসলাম, জেলা পুলিশ সুপার জেদান আর মুসা, জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা রোকনুজ্জামান মন্ডল, জেলা মহিলা বিষয়ক উপ পরিচালক মো. মোর্শেদ আলী খান, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কর্মরত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বৃন্দ, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা শুভ্র প্রকাশ চক্রবর্তী, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মোশারত জাহান ও উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. তরিকুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
