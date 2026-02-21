শেখ হাসিনার করুণ পরিণতি আমাদের মাথায় রেখে পথ চলতে হবে: তথ্যমন্ত্রী

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, ‘আমাদের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান মন্ত্রিপরিষদের প্রথম বৈঠকে আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণ আমাদের করতেই হবে। শেখ হাসিনার করুণ পরিণতি আমাদের মাথায় রেখে পথ চলতে হবে। স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে আমাদের বাধা আসলে তা আপনাদের সকলের সহযোগিতা নিয়ে দায়িত্ব পালন করতে চাই।’
শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) বেলা ৩টার দিকে বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলা পরিষদ হলরুমে নিজ নির্বাচনী এলাকা (বরিশাল-১) আগৈলঝাড়া-গৌরনদীর নেতা-কর্মীদের শুভেচ্ছা বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, ‘আমি একদিকে জনপ্রতিনিধি ও অন্যদিকে সরকারের নির্বাহী বিভাগের সদস্য। দলীয় নেতাদের বুঝতে হবে প্রশাসনকে সুরক্ষা দিয়ে কাজ করানোও আমার কাজ। উপজেলা ও থানা প্রশাসনের অভিভাবকও আমি। তাদের কর্ম উপযোগী পরিবেশ তৈরি করে দেওয়ার কাজও আমার।’
মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন বরিশাল জেলা উত্তর বিএনপির সদস্যসচিব মিজানুর রহমান খান মুকুল, আগৈলঝাড়া উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব মোল্লা বশির আহাম্মেদ পান্না, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক শাহ মোহাম্মদ বখতিয়ার, সরোয়ার হোসেন মিয়া, আবুল মোল্লা, এনায়েত হোসেন খান মনু প্রমুখ।
পরে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা ও আগৈলঝাড়া প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে ইফতারে অংশ নেন।
সড়ক পরিবহন ও সেতু, রেলপথ এবং নৌপরিবহনমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম বলেছেন, মোংলা বন্দরকে আরও ভালোভাবে চালনা (ফাংশন) করার জন্য অনেক সুযোগ আছে। কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করলে, এই বন্দরটি একটা পরিপূর্ণ সফল সামুদ্রিক বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। যা জাতীয় অর্থনীতি, আমদানি ও রপ্তানিতে ভূমিকা রাখবে।২২ মিনিট আগে
কৃষি, খাদ্য এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশীদ ঘোষণা দিয়েছেন তিনি মন্ত্রী হিসেবে সরকারি বেতন-ভাতা গ্রহণ করবেন না এবং সরকারি গাড়িও ব্যবহার করবেন না। এমনকি গাড়ির জ্বালানি খরচও সরকারি তহবিল থেকে নেবেন না। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে কুমিল্লা সার্কিট হাউসে স্থানীয় সাংবাদিক১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর হাজারীবাগের একটি বাসা থেকে আনিশা ফেরদৌসী (২২) নামের এক কলেজ ছাত্রীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি গলায় ফাঁসি নিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে
মন্ত্রী ডা. জাহিদ বলেন, ‘গ্রাম অঞ্চলে এমন কোনো রাস্তা থাকবে না, যেখানে মা বলবে রাস্তার কারণে আমার মেয়ের বিয়ে হয় না, বিয়ে ভেঙে যায়—এমন কথা শুনতে চাই না। এমন অপবাদ থেকে পরিত্রাণ পেতে সড়ক উন্নয়নে কাজ করা হবে।২ ঘণ্টা আগে