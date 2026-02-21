Ajker Patrika
বরিশাল

শেখ হাসিনার করুণ পরিণতি আমাদের মাথায় রেখে পথ চলতে হবে: তথ্যমন্ত্রী

আগৈলঝাড়া (বরিশাল) প্রতিনিধি 
শেখ হাসিনার করুণ পরিণতি আমাদের মাথায় রেখে পথ চলতে হবে: তথ্যমন্ত্রী
আগৈলঝাড়া প্রেসক্লাবে ইফতারের পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় অংশ নেন করেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। ছবি: আজকের পত্রিকা

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, ‘আমাদের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান মন্ত্রিপরিষদের প্রথম বৈঠকে আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণ আমাদের করতেই হবে। শেখ হাসিনার করুণ পরিণতি আমাদের মাথায় রেখে পথ চলতে হবে। স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে আমাদের বাধা আসলে তা আপনাদের সকলের সহযোগিতা নিয়ে দায়িত্ব পালন করতে চাই।’

শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) বেলা ৩টার দিকে বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলা পরিষদ হলরুমে নিজ নির্বাচনী এলাকা (বরিশাল-১) আগৈলঝাড়া-গৌরনদীর নেতা-কর্মীদের শুভেচ্ছা বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, ‘আমি একদিকে জনপ্রতিনিধি ও অন্যদিকে সরকারের নির্বাহী বিভাগের সদস্য। দলীয় নেতাদের বুঝতে হবে প্রশাসনকে সুরক্ষা দিয়ে কাজ করানোও আমার কাজ। উপজেলা ও থানা প্রশাসনের অভিভাবকও আমি। তাদের কর্ম উপযোগী পরিবেশ তৈরি করে দেওয়ার কাজও আমার।’

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন বরিশাল জেলা উত্তর বিএনপির সদস্যসচিব মিজানুর রহমান খান মুকুল, আগৈলঝাড়া উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব মোল্লা বশির আহাম্মেদ পান্না, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক শাহ মোহাম্মদ বখতিয়ার, সরোয়ার হোসেন মিয়া, আবুল মোল্লা, এনায়েত হোসেন খান মনু প্রমুখ।

পরে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা ও আগৈলঝাড়া প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে ইফতারে অংশ নেন।

বিষয়:

বরিশাল জেলাতথ্যমন্ত্রীআগৈলঝাড়াবরিশাল বিভাগবরিশালতথ্য মন্ত্রণালয়তারেক রহমানপ্রধানমন্ত্রীশেখ হাসিনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

১০ বছরে ৩৩ শিশুকে যৌন নির্যাতন, ভারতীয় দম্পতির মৃত্যুদণ্ড

১০ বছরে ৩৩ শিশুকে যৌন নির্যাতন, ভারতীয় দম্পতির মৃত্যুদণ্ড

ইফতারের পর মাথাব্যথা? জেনে নিন কমানোর উপায়

ইফতারের পর মাথাব্যথা? জেনে নিন কমানোর উপায়

অফিসার পদে ওয়ালটনে চাকরি, থাকছে না বয়সসীমা

অফিসার পদে ওয়ালটনে চাকরি, থাকছে না বয়সসীমা

দ্বীপে কামোন্মত্ত পুরুষদের অত্যাচারে পাহাড়চূড়া থেকে লাফ, বিলুপ্তির পথে স্ত্রী কচ্ছপ

দ্বীপে কামোন্মত্ত পুরুষদের অত্যাচারে পাহাড়চূড়া থেকে লাফ, বিলুপ্তির পথে স্ত্রী কচ্ছপ

মিসরের সহায়তায় আফ্রিকাতেও যেভাবে মোসাদ ঠেকাচ্ছে চীন

মিসরের সহায়তায় আফ্রিকাতেও যেভাবে মোসাদ ঠেকাচ্ছে চীন

সম্পর্কিত

মোংলা বন্দরের সক্ষমতার সবটুকু ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে: মন্ত্রী রবিউল আলম

মোংলা বন্দরের সক্ষমতার সবটুকু ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে: মন্ত্রী রবিউল আলম

কৃষিমন্ত্রী বেতন-ভাতা নেবেন না, ব্যবহার করবেন না সরকারি গাড়ি

কৃষিমন্ত্রী বেতন-ভাতা নেবেন না, ব্যবহার করবেন না সরকারি গাড়ি

ফাস্ট ফুড ব্যবসায়ীকে গোপনে বিয়ে করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী, নিতে হলো গলায় ফাঁস

ফাস্ট ফুড ব্যবসায়ীকে গোপনে বিয়ে করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী, নিতে হলো গলায় ফাঁস

শেখ হাসিনার করুণ পরিণতি আমাদের মাথায় রেখে পথ চলতে হবে: তথ্যমন্ত্রী

শেখ হাসিনার করুণ পরিণতি আমাদের মাথায় রেখে পথ চলতে হবে: তথ্যমন্ত্রী