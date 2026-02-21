ইফতারের পর মাথাব্যথা? জেনে নিন কমানোর উপায়

ইফতারের পর মাথা ধরেছে? সারা দিন রোজা রাখার পর এটা একটা উটকো ঝামেলা। অনেকের কাছেই এই ব্যথা খুব পরিচিত। তবে সব মাথাব্যথা এক নয়। ধরন বুঝে এর প্রতিকার করা জরুরি। ইফতারের পর বা রোজার সময় যে মাথাব্যথা হয়, তার পেছনে বৈজ্ঞানিক কিছু কারণ রয়েছে। সাধারণত ৮ ঘণ্টা বা তার বেশি সময় না খেয়ে থাকলে রক্তে শর্করার মাত্রা কমে যাওয়া, পানিশূন্যতা বা ক্যাফেইন ছেড়ে দেওয়ার কারণে মাথাব্যথা হতে পারে। একে বলা হয় ‘ফাস্টিং হেডেক’ বা উপবাসজনিত মাথাব্যথা। যদিও এটি সাধারণ একটি সমস্যা; তবে সঠিক তথ্য জানা থাকলে এটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।
মাথাব্যথার লক্ষণ
সাধারণত ৮ ঘণ্টা বা তার বেশি সময় না খেয়ে থাকলে এই মাথাব্যথা শুরু হয়। এই ব্যথার কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে—
ব্যথার ধরন: এই ব্যথা সাধারণত মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের হয় এবং মূলত কপালে অনুভূত হয়।
মাইগ্রেন থেকে আলাদা: সাধারণ মাইগ্রেনের মতো এই ব্যথা দপদপ করে না। তবে যাঁরা আগে থেকেই মাইগ্রেনের সমস্যায় ভুগছেন, রোজা রাখা তাঁদের মাইগ্রেনকে ট্রিগার বা বাড়িয়ে দিতে পারে।
স্থায়িত্ব: আশার কথা হলো, পুনরায় খাবার গ্রহণ শুরু করার পর সাধারণত ৭২ ঘণ্টার মধ্যে এই ব্যথা সেরে যায়।
ঝুঁকি: আপনি যত দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকবেন, মাথাব্যথা তত বাড়বে। গবেষণায় দেখা গেছে, যাঁদের নিয়মিত মাথাব্যথার ইতিহাস আছে, রোজা রাখলে তাঁদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা হওয়ার প্রবণতা বেশি।
কেন এই মাথাব্যথা হয়
রোজা রাখার পর মাথাব্যথার সুনির্দিষ্ট কারণ এখনো অজানা। তবে বেশ কিছু থিওরি বা তত্ত্ব আছে।
রক্তে শর্করার স্বল্পতা: অনেকের ক্ষেত্রে রক্তে শর্করার মাত্রার সামান্য পরিবর্তন মস্তিষ্কের ব্যথানুবর্তী রিসেপ্টরগুলোকে উত্তেজিত করে মাথাব্যথা তৈরি করতে পারে। যদিও অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, সুস্থ মানুষের লিভারে পর্যাপ্ত গ্লাইকোজেন থাকে, যা ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত শর্করার মাত্রা ঠিক রাখতে পারে, তাই শর্করা কমে যাওয়া একমাত্র কারণ না-ও হতে পারে।
ক্যাফেইন উইথড্রয়াল: যাঁরা নিয়মিত চা বা কফি পান করেন, তাঁরা দীর্ঘ সময় ক্যাফেইন না পেলে মাথাব্যথায় ভুগতে পারেন। সাধারণত শেষবার ক্যাফেইন নেওয়ার ১৮ ঘণ্টা পর এই ব্যথা শুরু হতে পারে। তবে যাঁরা ক্যাফেইন খান না, তাঁদেরও এই মাথাব্যথা হতে দেখা গেছে।
পানিশূন্যতা ও মানসিক চাপ: ডিহাইড্রেশন বা পানিশূন্যতা এবং স্ট্রেস বা মানসিক চাপকেও এই মাথাব্যথার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে ধরা হয়।
কখন দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যাবেন
মাথাব্যথা যদি নিচের উপসর্গগুলোর সঙ্গে দেখা দেয়, তবে দ্রুত জরুরি চিকিৎসা নিন
-ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া ও র্যাব।
-তীব্র বমি ও বিভ্রান্তি।
-কথা জড়িয়ে যাওয়া।
-১০০.৪ ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি জ্বর।
-শরীরের কোনো অংশ অবশ হওয়া বা দৃষ্টিশক্তি হারানো।
প্রতিকারের উপায়
ইফতারের পর মাথাব্যথা সাধারণত খাবার খাওয়ার পর সেরে যায়। তবে এটি এড়াতে কিছু কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে।
পানির অভাব পূরণ: ইফতার থেকে সেহরি পর্যন্ত পর্যাপ্ত পানি পান করে শরীর হাইড্রোজেন রাখুন।
ক্যাফেইন নিয়ন্ত্রণ: যারা নিয়মিত চা-কফি পান করেন, তাঁরা রোজা শুরুর আগেই ধীরে ধীরে ক্যাফেইনের মাত্রা কমিয়ে আনুন।
সুষম খাবার: সেহরিতে এমন খাবার খান, যা দীর্ঘক্ষণ রক্তে শর্করার মাত্রা বজায় রাখে।
বিশ্রাম: নিয়মিত পর্যাপ্ত ঘুম এবং মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ মাথাব্যথা কমাতে সাহায্য করে।
খাবার বাদ না দেওয়া: দীর্ঘ সময় খাবার ছাড়া থাকলে এই ব্যথার ঝুঁকি বাড়ে। তাই সেহরির খাবার বাদ দেবেন না।
মাইগ্রেন রোগীদের জন্য: যাঁদের মাইগ্রেন আছে, তাঁরা রোজা রাখার আগে প্রতিরোধমূলক মাইগ্রেন ওষুধ ব্যবহারের বিষয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারেন।
সূত্র: ভেরি ওয়েল হেলথ, হেলথ লাইন
রোজা শুরু হয়ে গেছে। প্রথম রোজা থেকেই অনেকে ইফতারের দাওয়াত পেতে শুরু করেছেন। বিশেষ এই দাওয়াতে কী পরবেন, কীভাবে সাজবেন, তা নিয়ে ভাবছেন তো? আগে থেকে একটু ঠিকঠাক করে নিলে রোজার দিনের নানান কাজের ঝামেলার মধ্য়েও সুন্দরভাবে নিজেকে সাজিয়ে নেওয়া সহজ হবে...৩ ঘণ্টা আগে
মুসলিমদের ধর্মীয় উৎসব হিসেবে ঈদুল ফিতরের আয়োজনের ব্যাপ্তি থাকে বিরাট। সবকিছুর মতো এই উৎসবে ফ্যাশন খুব গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে। উৎসব মানেই উজ্জ্বল রঙের সমাহার। তবে গরমে স্বস্তি পেতে এবার হালকা রঙের পোশাকেরও দেখা মিলছে ফ্যাশন হাউসগুলোতে। ধীরে ধীরে জমে উঠছে শপিং মল ও ফ্যাশন হাউসের আউটলেটগুলো...৫ ঘণ্টা আগে
আজ আপনার আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে। অফিসে আপনার কাজ দেখে বস হয়তো খুশি হবেন, কিন্তু সহকর্মীরা আড়ালে একটু মুখ টিপে হাসতে পারেন। আজ ফাইল নিয়ে একটু বেশি সচেতন থাকুন। অবিবাহিতদের জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসতে পারে, তবে তাড়াহুড়া করবেন না—বিয়ের পিঁড়িতে বসার আগে ভালো করে দেখে নিন অপরপক্ষ আপনার...৫ ঘণ্টা আগে
রমজান মাসের ইফতারে তুলনামূলকভাবে বেশি ভাজাপোড়া আর মিষ্টি জাতীয় খাবার খাওয়া হয়। যাঁদের মিষ্টি পছন্দ, তাঁদের ধারণা থাকে সারা দিন রোজা রাখার পর চিনিজাতীয় জিনিস একটু বেশি খেলে ক্ষতি নেই। তবে বিষয়টি একেবারেই তেমন নয়। বরং ইফতারে অতিরিক্ত চিনিযুক্ত খাবার বা পানীয় খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বেড়ে যায়...৭ ঘণ্টা আগে