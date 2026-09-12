Ajker Patrika
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দিনাজপুর

মাদক ব্যবসায় সহযোগিতার অভিযোগ, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার পদ স্থগিত

নবাবগঞ্জ (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
মাদক ব্যবসায় সহযোগিতার অভিযোগ, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার পদ স্থগিত
ওসমান গনি বাবু। ছবি: সংগৃহীত

মাদক ব্যবসায় সহযোগিতার অভিযোগে দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের ভাদুরিয়া ইউনিয়ন শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক ওসমান গনি বাবুরের প্রাথমিক সদস্যপদসহ দলের সব পর্যায়ের পদ স্থগিত করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার নবাবগঞ্জ উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মো. সাজ্জাদ আল মামুন ও সদস্যসচিব আনোয়ার হোসেন স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে ভাদুরিয়া ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ওসমান গনি বাবুরের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ১১ সেপ্টেম্বর থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁর প্রাথমিক সদস্যপদসহ দলের সব পর্যায়ের পদ স্থগিত থাকবে।

উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মো. সাজ্জাদ আল মামুন আজকের পত্রিকাকে বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার ভাদুরিয়া ইউনিয়নের বাজিতপুর এলাকা থেকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নুর বানু নামে এক নারীকে আটক করে পুলিশ। আটকের সময় ওই নারী মাদক ব্যবসায় সহযোগিতার জন্য ওসমান গনি বাবুকে ১০ হাজার টাকা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন বলে দাবি করেন তিনি। এ-সংক্রান্ত একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে বলেও জানান সাজ্জাদ আল মামুন।

সাজ্জাদ আল মামুন বলেন, মাদক ব্যবসায়ীদের আশ্রয়দাতাদের দলে কোনো জায়গা নেই। এ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই ওসমান গনি বাবুরের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

অভিযোগের বিষয়ে বক্তব্য জানতে ওসমান গনি বাবুরের মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

বিষয়:

দিনাজপুরজেলার খবররংপুর বিভাগস্বেচ্ছাসেবক দল
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