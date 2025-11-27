সুগন্ধি ধানে পোকার আক্রমণে দিশেহারা কৃষক, উৎপাদন খরচ নিয়ে শঙ্কা

চিরিরবন্দর (দিনাজপুর) সংবাদদাতা
দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলায় সুগন্ধি জাতের ধানে বিভিন্ন পোকার আক্রমণ ও অসময়ে ঝড়বৃষ্টিতে ধানগাছ মাটিতে পড়ে যাওয়ায় কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়া নিয়ে চরম শঙ্কা দেখা দিয়েছে। এতে উৎপাদন খরচ তুলতে না পারার দুশ্চিন্তায় রয়েছেন কৃষকেরা।
উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, চিরিরবন্দর উপজেলার ১২টি ইউনিয়নে প্রায় ১১ হাজার হেক্টর জমিতে সুগন্ধি জাতের বিভিন্ন ধানের চাষ হয়েছে। এর মধ্যে জনপ্রিয় ব্রি ধান-৩৪ জাতের চাষ হয়েছে ৯ হাজার ৯৮৫ হেক্টর জমিতে। অন্য জাতগুলোর মধ্যে ফিলিপাইন কাটরি ৮৫ হেক্টর, জিরা কাটরি ১০ হেক্টর ও কাটারিভোগ ১০ হেক্টর জমিতে চাষ করা হয়েছে। হেক্টরপ্রতি ফলন প্রায় দুই টন নির্ধারণ করা হয়েছিল।
চিরিরবন্দর উপজেলার অমরপুর ইউনিয়নের কৃষক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ‘আমার ৬ বিঘা জমিতে ব্রি-৩৪ জাতের ধান লাগিয়েছি। কিছুদিন আগে অসময়ের ঝড়বৃষ্টিতে প্রায় তিন বিঘা জমির ধান মাটিতে পড়ে গেছে। ধানে ব্লাস্ট রোগসহ বিভিন্ন পোকার আক্রমণে আমরা দিশেহারা। বিভিন্ন কোম্পানির কীটনাশক স্প্রে করেও ফল পাচ্ছি না, ধানের শিষ শুকিয়ে যাচ্ছে।’
আব্দুর রাজ্জাক আরও জানান, প্রাথমিকভাবে বিঘাপ্রতি ১৮ থেকে ২০ মণ ফলনের আশা থাকলেও ঝড়বৃষ্টি ও পোকার আক্রমণে এখন ১২ থেকে ১৪ মণ ফলন হতে পারে। তাঁর আশঙ্কা, ‘এ রকম ফলন হলে লাভ তো দূরের কথা, উৎপাদন খরচ উঠবে কি না, সেই চিন্তায় ঘুম হারাম হয়ে যাচ্ছে।’
শ্যামনগর গ্রামের কৃষক আনছার আলী জানান, তিনি লাভের আশায় চার বিঘা জমি বর্গা নিয়ে সুগন্ধি ধানের চাষ করেছেন। কিন্তু ঝড়বৃষ্টিতে ধানগাছ হেলে পড়ায় কারেন্ট পোকা ও ব্লাস্ট রোগের আক্রমণ বেড়েছে, যাতে শতকরা ২৫ থেকে ৩০টি ধানের শিষ শুকিয়ে গেছে।
তিনি খরচ উল্লেখ করে বলেন, ‘এক বিঘা জমি ২০ হাজার টাকায় বর্গা নিয়েছি। সার, কীটনাশক, চাষ ও পানি সেচ বাবদ আরও প্রায় ১৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। সব মিলিয়ে এবার এক বিঘা জমিতে ধান আবাদের উৎপাদন খরচ তোলাও সম্ভব হবে না।’
পুনট্টি গ্রামের কৃষক খোকন সরকার বলেন, গত কয়েক বছরের তুলনায় সুগন্ধি ধানের আবাদে উৎপাদন খরচ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, সরকার সারের দাম নির্ধারণ করে দিলেও বাজার থেকে বস্তাপ্রতি ২০০ থেকে ৩০০ টাকা বেশি দামে সার কিনতে হয়। কীটনাশকের দামও বেশি। চার-পাঁচবার স্প্রে করেও ধানে ব্লাস্ট রোগ ঠেকানো যায়নি।
তিনি বাজার পরিস্থিতি নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, ‘এখন সুগন্ধি ধান প্রতি মণ ২ হাজার ২০০ থেকে ২ হাজার ৫০০ টাকা দরে বিক্রি হলেও ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যে ধান কাটা শুরু হলে ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে দাম কমিয়ে ১ হাজার ৫০০ থেকে ১ হাজার ৮০০ টাকায় নামিয়ে আনবেন। তাহলে কৃষক কীভাবে লাভবান হবে?’
চিরিরবন্দর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জোহরা সুলতানা আজকের প্রত্রিকাকে বলেন, ‘উপজেলাজুড়ে সুগন্ধি ধানের বেশ কদর রয়েছে। জেলার সবচেয়ে বেশি সুগন্ধি ধানের আবাদ চিরিরবন্দর উপজেলায়। সুগন্ধি ধান দিনাজপুরের একটি ঐতিহ্য। ইতিমধ্যে ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ফলে কাটারিভোগ এখন বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। সুগন্ধি ধানের আবাদ বাড়াতে কৃষি বিভাগ সব সময় কৃষকদের পাশে থেকে বিভিন্ন পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে আসছে।’
যশোর প্রতিনিধি
যশোরে কোরবান আলী (২৮) নামের এক যুবককে অস্ত্র, গুলিসহ আটক করে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে স্থানীয় জনতা। বুধবার (২৬ নভেম্বর) রাত পৌনে ৯টার দিকে শহরের খালধার রোডের আমিনিয়া আলিয়া মাদ্রাসা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। পুলিশ তাঁর কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং একটি গুলি উদ্ধার করেছে। আটক কোরবান আলী যশোর শহরতলির শেখহাটি এলাকার মুজিবর রহমানের ছেলে। তিনি শেখহাটি হাইকোর্ট মোড়ে ভাঙারি (ভাঙা) মালের ব্যবসা করেন বলে দাবি করেন।
পুলিশের কাছে দেওয়া জবানবন্দিতে কোরবান আলী জানান, পাশের দোকানদার তুহিনের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। তুহিনের সহযোগী রিয়াদ তাঁকে ডেকে আমিনিয়া আলিয়া মাদ্রাসার ভেতরে নিয়ে যায়। তিনি গেট দিয়ে ঢুকতেই ৮-১০ জন লোক বাঁশের লাঠি ও লোহার রড দিয়ে তাঁকে বেধড়ক মারধর করে। তবে অস্ত্র-গুলি কোথা থেকে এল, সে সম্পর্কে তিনি জানেন না বলে দাবি করেন।
কোতোয়ালি থানা-পুলিশ জানিয়েছে, রাত ৯টার দিকে তারা সংবাদ পায় যে স্থানীয় লোকজন অস্ত্রসহ এক যুবককে আটক করে পিটুনি দিয়েছে। পুলিশ তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে গিয়ে অস্ত্র, গুলিসহ কোরবান আলীকে আটক করে যশোর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়।
যশোর কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসনাত বলেন, ‘সংবাদ পেয়ে পুলিশ কোরবানকে উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও একটি গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।’
আবুল হাসনাত আরও জানান, কোরবান আলীর বিরুদ্ধে মাদক আইনে একটি মামলা রয়েছে, যা কোরবান নিজেই স্বীকার করেছেন। বর্তমানে তিনি ওই মামলায় জামিনে আছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক জুবায়ের আহমেদ জানান, কোরবান আলীর দুই পায়ে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। তাঁর বাঁ পা ভেঙে যেতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা করছেন।
নওগাঁ সংবাদদাতা
নওগাঁ জেলায় প্রান্তিক মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে স্থাপন করা হয়েছিল ৩০৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক। তবে দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় জেলার বেশির ভাগ ক্লিনিকই এখন জরাজীর্ণ। কোথাও কোথাও ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হলেও সেখানেই চলছে চিকিৎসাসেবা। এসব প্রতিকূলতার মধ্যে স্বাস্থ্যকর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন।
জেলার সদর, মহাদেবপুর, নিয়ামতপুর ও বদলগাছী উপজেলার ২০টি কমিউনিটি ক্লিনিক সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, ভবনগুলোতে বছরের পর বছর সংস্কার হয়নি। বিভিন্ন স্থানে দেয়াল ও ছাদে ছোট-বড় ফাটল, ছাদ থেকে খসে পড়ছে পলেস্তারা। এমন ঝুঁকিপূর্ণ ভবনেই চলছে চিকিৎসা। বহু ক্লিনিকে নেই প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যকর্মী, কোথাও ওষুধের সংকট। কোথাও আবার নেই নিয়মিত বিদ্যুৎ ও পানির ব্যবস্থা। অনেক ক্লিনিকের শৌচাগার নষ্ট হয়ে আছে বহুদিন। ব্যবহারের অনুপযোগী এসব ভবনে অবস্থান করতে গিয়ে রোগী, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা সব সময়ই আতঙ্কে থাকেন।
জানা গেছে, আগে এসব ক্লিনিকে ২৭ ধরনের ওষুধ দেওয়া হতো। বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২২ ধরনের। তার মধ্যে কৃমি, স্ক্যাবিস, গ্যাস, চর্মরোগ ও প্রজননজনিত রোগের সাধারণ ওষুধই মূলত পাওয়া যায়। তবে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় রোগীরা অনেক সময় প্রয়োজনীয় ওষুধ পান না। আবার স্বাস্থ্যকর্মী না পাওয়ায় সেবা না নিয়ে ফিরে যাওয়ার ঘটনাও সাধারণ। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অযত্ন-অবহেলায় সময়মতো ভবন সংস্কার না হওয়ায় ক্লিনিকগুলোর মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হচ্ছে।
রোগী ও স্বজনদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন এমন অবস্থায় চিকিৎসাসেবা চললেও নতুন ভবনের উদ্যোগ নেই। অনেকে চিকিৎসা নিতে এসে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে ঢালাই খসে পড়ে আহত হওয়ার আতঙ্কে থাকে। তাদের আশা, নতুন ভবন নির্মাণ হলে সেবার মান বাড়বে, কমবে গ্রামীণ মানুষের ভোগান্তি।
জানতে চাইলে নিয়ামতপুর উপজেলার কন্যাপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী (সিএইচসিপি) ইমরান হোসেন বলেন, ‘ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু বিকল্প না থাকায় এই ভবনে ঝুঁকি নিয়ে সেবা দিচ্ছি। যখনই থাকি, আতঙ্কের মধ্যে থাকি। মাঝেমধ্যে ছাদের পলেস্তারা খসে পড়ে।’
মহাদেবপুর উপজেলার চান্দাশ কমিউনিটি ক্লিনিকের সিএইচসিপি বিলকিস আক্তার বলেন, ‘অযত্ন-অবহেলায় ক্লিনিকটি পরিত্যক্ত হওয়ার পথে। ছাদের পলেস্তারা খসে পড়ে, একটু বৃষ্টি হলেই পানি ঢুকে কাগজপত্র আর আসবাব নষ্ট হয়। তাই ছাদের ওপর পলিথিন টানানো হয়েছে। পানি ও বিদ্যুৎ থাকলেও একমাত্র টয়লেটটি তিন-চার বছর ধরে অচল।’
এ বিষয়ে নওগাঁর সিভিল সার্জন ডা. আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘এখন পর্যন্ত যে কয়টি কমিউনিটি ক্লিনিক পরিদর্শন করেছি, দৃশ্য খুবই হতাশাজনক। দুই-তৃতীয়াংশ ভবনই জরাজীর্ণ। সংস্কার করেও অনেক ক্ষেত্রে কাজ চলবে না। পুনর্নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে একাধিকবার চিঠি দেওয়া হয়েছে। আশা করি চলতি অর্থবছরে কিছু ভবনের কাজ শুরু হতে পারে।’
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী, মাদারীপুর
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অধিকাংশ আসনে প্রার্থিতা ঘোষণা করেছে বিএনপি। এর মধ্যে কয়েকটি আসনের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নিয়েছে দলের হাইকমান্ড। ফাঁকা আসনগুলোতে মনোনয়ন পেতে নানা কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন মনোনয়নপ্রত্যাশীরা। এই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই নারীনেত্রীরাও। এরই ধারাবাহিকতায় মাদারীপুরের দুই আসনে মনোনয়ন পেতে মাঠে কাজ করছেন তিন নারী প্রার্থী।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মাদারীপুর-১ আসনের শিবচরে বিএনপি কামাল জামান মোল্লাকে মনোনয়ন দেওয়ার এক দিন পরই প্রার্থিতা স্থগিত করে বিএনপির হাইকমান্ড। এই আসনে মনোনয়ন পেতে কাজ করছেন নাভীলা চৌধুরী ও নাদিরা মিঠু। এদিকে মাদারীপুর-২ আসনে এখনো কারও নাম ঘোষণা না করায় হেলেন জেরীন খানসহ অনেকে উঠান বৈঠকসহ নানা কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন।
মাদারীপুর জেলা বিএনপির সদস্য ও শিবচর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক নাদিরা মিঠু হলেন শিবচর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মরহুম নাজমুল হুদা মিঠু চৌধুরীর স্ত্রী। একই আসনের আরেক নারী মনোনয়নপ্রত্যাশী হলেন সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাবেক এমপি নাভীলা চৌধুরী। তারা দুজনই মনোনয়ন পেতে সভা, সেমিনার, উঠান বৈঠক, মোটরসাইকেল শোডাউনসহ নানা কর্মসূচি করে আসছেন।
শিবচর উপজেলাকে মাদকমুক্ত করার অঙ্গীকার করে নাভীলা চৌধুরী বলেন, সংসদ সদস্য হতে পারলে জনগণের শান্তি ফিরিয়ে আনতে কাজ করব। এ ছাড়াও প্রতিটি ইউনিয়নে প্রতিটি গ্রামে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপকভাবে উন্নয়ন করার কথা বলেন তিনি।
ব্যাপক ভোটে নির্বাচিত হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করে নাদিরা মিঠু বলেন, ‘আমি দীর্ঘদিন ধরে জনগণকে নিয়ে মাঠে কাজ করে আসছি। তা ছাড়া এই উপজেলার উন্নয়নের জন্য আমি সব ধরনের কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।’
এদিকে মাদারীপুর-২ আসনে কোনো প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি বিএনপি। তাই এই আসনে মনোনয়ন পেতে একাধিক প্রার্থী মাঠে আছেন। এর মধ্যে রয়েছেন নারী নেত্রী বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহশিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক হেলেন জেরীন খান। মনোনয়ন পেতে দিনরাত মাঠে কাজ করছেন তিনি।
মাদারীপুরকে মডেল জেলা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে হেলেন জেরীন খান বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়ন করতে পারলে চাঁদাবাজমুক্ত হবে মাদারীপুর।
জনগণের পাশে থাকার অঙ্গীকার করে তিনি বলেন, দীর্ঘ ১৭ বছর বাংলাদেশের মানুষ তাদের মূল্যবান ভোট প্রয়োগ করতে পারেনি। জনগণই হচ্ছে বাংলাদেশের মালিক। এই মালিকানা প্রমাণের প্রথম ধাপ হচ্ছে তাদের মূল্যবান ভোট প্রয়োগ।
রাতুল মণ্ডল, (শ্রীপুর) গাজীপুর
গাজীপুরের শ্রীপুরে গড়ে উঠেছে ঢাকা বিভাগের সবচেয়ে বড় আশ্রয়ণ প্রকল্প। তবে এই আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকায় কোনো কাজ নেই। শিশুদের পড়াশোনার জন্য বিদ্যালয়ের কার্যক্রমও বন্ধ। এ ছাড়া বরাদ্দ পাওয়া অনেক ঘরের মালিক প্রভাবশালী হওয়ায় তাঁরা এই আবাসিক এলাকায় থাকেন না। তাই আবাসন প্রকল্প উদ্বোধনের কিছুদিন পর থেকে বেশির ভাগ বসতঘরে তালা ঝুলছে।
২০২৩ সালের ২৩ মার্চ গাজীপুর ইউনিয়নের নয়াপাড়া গ্রামে ঢাকা বিভাগের সবচেয়ে বড় আশ্রয়ণ প্রকল্প গড়ে ওঠে। ৮ একর ৯০ শতাংশ জমির ওপর ১৪২টি পাকাঘর নির্মাণ করে সরকার। এ প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ১৪২টি ভূমিহীন পরিবারকে ২ শতাংশ জমির দলিলসহ পাকাঘর হস্তান্তর করে কর্তৃপক্ষ। উদ্বোধনের প্রথম দিকে প্রায় সব ঘরে বসবাস শুরু করেন বাসিন্দারা; কিন্তু কিছুদিন পরই ঘরে তালা দিয়ে চলে যেতে থাকেন তাঁরা। আশ্রয়ণ প্রকল্পে মোট ঘরের সংখ্যা ১৪২। তার মধ্যে প্রায় ৯০টি ফাঁকা। ৫০টি ঘরে নিয়মিত মানুষ থাকেন। কিছু বসতঘরে মাঝেমধ্যে মানুষ আসেন। ৮০টি ঘর একেবারে তালাবদ্ধ। মানুষ বসবাস না করায় ঘরের সামনে ঝোপঝাড়ে ঢেকে গেছে। এ পরিস্থিতিতে আশ্রয়ণের ঘরভাড়া দেওয়াসহ বিক্রির অভিযোগ রয়েছে অনেকের বিরুদ্ধে।
আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকায় সরেজমিনে দেখা যায়, অনেক দিন বাসিন্দারা তালা না খোলায় তাতে মরিচা পড়ে গেছে। শুধু তা-ই নয়, ঘরের বারান্দা ঢেকে গেছে ময়লা-আবর্জনায়। মানুষ না থাকায় অনেক ঘরে বিদ্যুৎ-সংযোগবিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, আশপাশে কর্মসংস্থান না থাকায় আশ্রয়ণের ঘর থাকলেও এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন বাসিন্দারা। আবার অনেক প্রভাবশালীকে ঘর বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তাঁরাও এখানে থাকেন না।
বাসিন্দাদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, স্থানীয় নগরহাওলা গ্রামের মো. কাজল মিয়াকে ৩৩ নম্বর ঘর বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। অথচ তিনি মাসে ১ লাখ টাকার বেশি বাড়িভাড়া পান।
তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করে কাজল মিয়া বলেন, ‘আমার কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে ঘর বরাদ্দ দিছে।
আমি তো আর চেয়ারম্যান-মেম্বারদের কাছ থেকে জোর করে ঘর বরাদ্দ নিইনি। আমার জমি, ঘরবাড়ি আছে এটা সত্যি।’
আশ্রয়ণ প্রকল্পের ১২০ নম্বর রুমের মালিক আলী হোসেন বলেন, উদ্বোধনের পরপরই অনেকে ঘরে তালা দিয়ে অন্যত্র চলে গেছেন। এত মানুষের কর্মসংস্থান না থাকায় অনেক পরিবার আশ্রয়ণ প্রকল্প থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। যে কারণে আশ্রয়ণের বেশির ভাগ ঘর ফাঁকা, আর ঝুলছে তালা।
শ্রীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সজীব আহমেদ বলেন, আশ্রয়ণ প্রকল্পের বিষয়টি সহকারী কমিশনারকে (ভূমি) তদন্ত করতে নির্দেশ দেওয়া হবে। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি আরও জানান, কোনো প্রভাবশালী যদি ঘর বরাদ্দ পেয়ে থাকেন, তাও খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
