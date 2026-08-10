চিরিরবন্দরের আইডিয়াল রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুলের ২৪২ শিক্ষার্থীর সবাই জিপিএ ৫

দিনাজপুর চিরিরবন্দর উপজেলার আইডিয়াল রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুলে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ২৪২ জন শিক্ষার্থীই জিপিএ-৫ পেয়েছে। এতে দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করে প্রতিষ্ঠানটি।
আইডিয়াল রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুলের এসএসসি শিক্ষার্থী তাহছিন সরকার বলে, ‘আমাদের স্কুল থেকে ২৪২ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলাম এবং আমরা ২৪২ জন বন্ধু জিপিএ-৫ পেয়েছি। এ রেজাল্ট সম্ভব হয়েছে আমাদের পরিচালক, আমাদের ক্লাসের শিক্ষকদের কঠোর পরিশ্রম এবং আমাদের পড়ালেখায় নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে। আমাদের স্কুল শুধু এবার শতভাগ জিপিএ-৫ পেয়েছে, এমনটা নয়; বিগত কয়েক বছর ধরে এসএসসি পরীক্ষায় দিনাজপুর বোর্ডের সেরা ফলাফল অর্জন করছে।’
মাইশা আলম নামের আরও এক শিক্ষার্থী বলে, ‘আমাদের স্কুল শুধু পড়াশোনা না, খেলাধুলা ও আনন্দ সবকিছুতে সেরা। আমাদের টিচারদের সঠিক গাইডলাইন ও আমাদের প্রচেষ্টায় আমরা আমাদের স্কুল হতে ২৪২ জন বন্ধু জিপিএ-৫ অর্জন করতে পেরেছি। এ জন্য আমরা সবাই আনন্দিত।’
আইডিয়াল রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুলের পরিচালক অধ্যক্ষ মো. মমিনুল ইসলাম বলেন, ‘সব শিক্ষকের নিবিড় পরিচর্যা, আন্তরিকতা, ছাত্রদের নিয়মিত অধ্যবসায় ও অভিভাবকদের পূর্ণ সহযোগিতায় এ ফলাফল অর্জিত হয়েছে। স্কুলে একজন শিক্ষার্থীর সার্বক্ষণিক মনিটরিং করার মাধ্যমে তাদের খেয়াল রাখা হয়। আমাদের স্কুল শুধু পড়াশোনা বা ফলাফলে সেরা নয়; শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা, নাচ-গান, আবৃত্তি, বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ভালো করছে।’
উল্লেখ্য, চিরিরবন্দরে মেহের হোসেন স্কুল থেকে ৭৪ জন অংশ নিয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭৩ জন, আমেনা বাকি রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল থেকে ২১৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২০২ জন, সিটি রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল থেকে ৭১ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়ে ৬৫ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে।
‘বড় ছাওয়াল গেছে সাত বছর হচ্ছে, আর মেজো ছাওয়াল গেছে দুই বছর। কোনোদিনও ছুটিতে আসেনি। ছাওয়ালটা বলছিল, “মা, কষ্ট করে খেয়ে দেনা শোধ করছি কেবল। বাড়ির কাজটা শুরু করছি, বাড়ি এসে বিল্ডিংয়ের কাজটা শেষ করব।” আমার বাবার আর বাড়ি আসা হলো না। কী সর্বনাশ হলো বাবা আমার।’৪ ঘণ্টা আগে
নরসিংদীর রায়পুরায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) সেচপাম্পের দুটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার চুরি হয়েছে। ১৬ দিন ধরে এতে প্রায় ২০০ বিঘা জমিতে সেচ দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। আমনের মৌসুমে জমিতে পানি দিতে না পেরে বিপাকে পড়েছেন শতাধিক কৃষক। দ্রুত ট্রান্সফরমার দুটি প্রতিস্থাপন এবং চোরদের শনাক্ত করে আইনের৪ ঘণ্টা আগে
ভরা বর্ষায় নদ-নদী পানিতে টইটম্বুর, নেই ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞাও। তবু বরিশালে নদ-নদীগুলোতে মিলছে না কাঙ্ক্ষিত রুপালি ইলিশ। যা ধরা পড়ছে, তার বেশির ভাগই ছোট; দামও চড়া। মৎস্য বিভাগের তথ্যেও মিলছে উৎপাদন কমার চিত্র। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইলিশের উৎপাদন কমার পেছনে এবার চারটি কারণ গুরুত্বপূর্ণ—নদী থেকে সাগর পর্যন্৪ ঘণ্টা আগে
মাদক সেবনের পর শুভ্র অস্বাভাবিক আচরণ করতেন এবং বিভিন্ন সময় পরিবারের সদস্য ও অন্যদের মারধর করতেন। মাদক না পেলে নিজের শরীরেও আঘাত করে রক্তাক্ত করতেন। তাঁর আচরণে পরিবারের সদস্যরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন। এ কারণে প্রায় দুই মাস ধরে তাঁকে ঘরের একটি কক্ষে শিকলে বেঁধে তালাবদ্ধ করে রাখা হতো।৬ ঘণ্টা আগে