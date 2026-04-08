Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বাসের ধাক্কায় অটোরিকশাচালক নিহত

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর তেজগাঁও এলাকার তেজতুরী বাজারে বাসের ধাক্কায় মামুন ফরাজী (৩৩) নামে সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক নিহত হয়েছেন।

আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে পূর্ব তেজতুরী বাজার ওভারব্রিজের নিচে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় পথচারীরা মামুনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে। বেলা সোয়া ১টার দিকে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

পথচারী কাজী ফয়সাল জানান, তেজগাঁও পূর্ব তেজতুরী বাজার ওভারব্রিজের নিচে লাব্বাইক পরিবহনের একটি বাস ধাক্কায় আহত হন মামুন ফরাজী। স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে তিনি মামুনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তবে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে মামুন ফরাজীর সঙ্গে থাকা ড্রাইভিং লাইসেন্স থেকে জানা যায়, তাঁর বাবার নাম সেকান্দার ফরাজী। তাঁদের গ্রামের বাড়ি ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলায়। বর্তমান ঠিকানা নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ হিরাঝিলে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মামুন ফরাজীর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি তেজগাঁও থানা-পুলিশকে জানানো হয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা মেডিকেলতেজগাঁওঅটোরিকশারাজধানীদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগসড়ক দুর্ঘটনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুদ্ধবিরতির মাঝেও জ্বলছে লেবানন: হিজবুল্লাহর হামলা বন্ধের ঘোষণা, ইসরায়েলের নতুন আক্রমণ

যুদ্ধবিরতির মাঝেও জ্বলছে লেবানন: হিজবুল্লাহর হামলা বন্ধের ঘোষণা, ইসরায়েলের নতুন আক্রমণ

জমি নিয়ে বিরোধে ভাতিজার ছোড়া ঢিলের আঘাতে চাচা নিহত

জমি নিয়ে বিরোধে ভাতিজার ছোড়া ঢিলের আঘাতে চাচা নিহত

শ্রীপুরে চীনা চাষির খেতে ১ ফুট লম্বা মরিচ

শ্রীপুরে চীনা চাষির খেতে ১ ফুট লম্বা মরিচ

নতুন গাড়ি নামালে মিলবে সর্বোচ্চ করছাড়

নতুন গাড়ি নামালে মিলবে সর্বোচ্চ করছাড়

৭ দিনের মধ্যে সড়ক উন্মুক্ত করার নির্দেশ রাসিক প্রশাসকের

৭ দিনের মধ্যে সড়ক উন্মুক্ত করার নির্দেশ রাসিক প্রশাসকের

সম্পর্কিত

তেলের অপেক্ষায় ট্রাক্টরের দীর্ঘ লাইন, বিপাকে গাংনীর চাষিরা

তেলের অপেক্ষায় ট্রাক্টরের দীর্ঘ লাইন, বিপাকে গাংনীর চাষিরা

নবীগঞ্জে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে আন্ডারপাস নির্মাণের দাবি

নবীগঞ্জে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে আন্ডারপাস নির্মাণের দাবি

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বাসের ধাক্কায় অটোরিকশাচালক নিহত

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বাসের ধাক্কায় অটোরিকশাচালক নিহত

খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ সদস্যকে গুলি করে হত্যা

খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ সদস্যকে গুলি করে হত্যা