‘ঘুষকে’ বৈধতা দিয়ে রেজল্যুশন: সভাপতি-সম্পাদককে কারণ দর্শানোর নোটিশ

‘সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারী বেশ কিছু সচেতন পাঠকের মাধ্যমে এই নেতিবাচক সংবাদ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর গোচরীভূত হয়েছে। উক্ত সংবাদ প্রতিবেদকের জিজ্ঞাসাবাদে আপনি তর্কিত কার্যবিবরণীর সত্যতা স্বীকার করে উল্লেখ করেছেন যে, শরীয়তপুর আইনজীবী সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির তর্কিত সিদ্ধান্ত দ্বারা আপনি ঘুষ কমানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। পরিমাণ যা–ই হোক না কেন, ঘুষ গ্রহণ ও প্রদানের যাবতীয় উদ্যোগ সমানভাবে নিন্দনীয় ও বেআইনি কাজ।

‘বিচার বিভাগ থেকে যখন সব ধরনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, ঠিক তখন আপনার সভাপতিত্বে গৃহীত এই ধরনের বেআইনি ও নৈতিকতাবিবর্জিত অন্যূন ও অনূর্ধ্ব হারে উৎকোচ প্রদানের উদ্যোগ আইন পেশার মতো একটি মহৎ পেশাকে যেমন কলুষিত করেছে, তেমনি বিচারপ্রার্থী জনগণের নিকট বিচার বিভাগের মর্যাদাহানি ঘটিয়েছে।

‘এই পরিপ্রেক্ষিতে এহেন বেআইনি উদ্যোগের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য কেন আপনার পেশাগত নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করা হবে না, তৎমর্মে এই পত্রপ্রাপ্তির ৩ (তিন) দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হলো।’

নোটিশে আরও উল্লেখ করা হয়, বিচারপ্রার্থী জনতার স্বার্থরক্ষা ও আদালত থেকে সব ধরনের আর্থিক দুর্নীতি বিলোপ করার লক্ষ্যে The Code of Criminal Procedure, 1898–এর ২৫ ধারা বর্ণিত Justice of the Peace–এর ক্ষমতাবলে এই পত্র পাঠানো হলো।

সমিতির সম্পাদক কামরুল হাসানের কাছে পাঠানো কারণ দর্শানোর নোটিশে একই বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে শরীয়তপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম কাশেম ও সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসানের বক্তব্য জানার চেষ্টা করেও তাঁদের পাওয়া যায়নি। তাঁদের মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তাঁরা তা রিসিভ করেননি।

তবে এ বিষয়ে গতকাল শনিবার দুপুরের দিকে কামরুল হাসান তাঁর ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি লেখেন, ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ঐতিহ্যবাহী শরীয়তপুর জেলা আইনজীবী সমিতি বরাবরই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে ইনশাআল্লাহ। অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত কিছু বিষয় নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুঞ্জন হওয়ায় ভুল-বোঝাবুঝির কারণে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। সকলের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি। সবাই ভালো থাকবেন। পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা।’