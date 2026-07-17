দেশ গঠনে সাবেক সেনাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে: মেজর (অব.) আফসারী

‘ভেটেরানস বাংলাদেশ’ সংগঠনের আত্মপ্রকাশ
দেশে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও সেবামূলক সংগঠন দাবি করে আত্মপ্রকাশ করল প্রবীণ সামরিক সদস্যদের সংগঠন ‘ভেটেরানস বাংলাদেশ’। এ উপলক্ষে আয়োজিত দেশের উন্নয়ন, সামাজিক সংহতি ও মানবিক সেবায় অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক সদস্যদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও নেতৃত্বকে কার্যকরভাবে কাজে লাগানোর আহ্বান জানান সংগঠনটির আহ্বায়ক অবসরপ্রাপ্ত মেজর আমীন আহমেদ আফসারী।
আজ শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ভেটেরানস বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ও ‘দেশগঠনে ভেটেরানদের ভূমিকা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান। ভেটেরানস বাংলাদেশ একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও সেবামূলক সংগঠন বলে দাবি করেন সংশ্লিষ্টরা।
মেজর আমীন আহমেদ আফসারী বলেন, কর্মজীবন শেষে ভেটেরানদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। তাদের অর্জিত জ্ঞান, শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব, দায়িত্ববোধ ও জনসেবার মানসিকতা জাতির জন্য মূল্যবান সম্পদ। এই মানবসম্পদকে জাতীয় উন্নয়নে সম্পৃক্ত করতেই অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও সেবামূলক সংগঠন হিসেবে ‘ভেটেরানস বাংলাদেশ’ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
সাবেক এ সেনা কর্মকর্তা বলেন, সংগঠনটির লক্ষ্য ভেটেরানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা, পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, সামাজিক দায়বদ্ধতা জোরদার এবং শিক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, যুব উন্নয়ন, কারিগরি দক্ষতা, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, গবেষণা ও মানবসম্পদ উন্নয়নের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের সম্পৃক্ত করা।
সংগঠনটির আহ্বায়ক বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভেটেরানরা শিক্ষা, সামাজিক নেতৃত্ব, দুর্যোগ মোকাবিলা ও জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। বাংলাদেশেও লাখ লাখ প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ ভেটেরান রয়েছেন। তাদের দক্ষতাকে সুসংগঠিতভাবে কাজে লাগানো গেলে তা দেশের জন্য একটি বড় সম্পদে পরিণত হবে।
সাবেক মেজর আফসারী আরও বলেন, বাংলাদেশের বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভেটেরানদের কল্যাণে দীর্ঘমেয়াদি নীতি প্রণয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের জিআই বিলের আদলে ‘ভি বিল বিডি-২০২৬’ প্রস্তাব বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।
আমীন আহমেদ আফসারী বলেন, ভেটেরানস বাংলাদেশের মূল দর্শন হলো—ঐক্য, শৃঙ্খলা ও সেবা। সংগঠনটি স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা, মানবসেবা ও পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে।
সরকারের পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনী, বেসামরিক প্রশাসন, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম, বেসরকারি খাত, উন্নয়ন সহযোগী, নাগরিক সমাজ এবং দেশের সব ভেটেরানকে এ উদ্যোগে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানান সাবেক এ সেনা কর্মকর্তা।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন—সাবেক রাষ্ট্রদূত ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জেনারেল (অব.) জামিল ডি আহসান। এতে সভাপতিত্ব করবেন ভেটেরানস বাংলাদেশের আহ্বায়ক মেজর (অব.) আমীন আহমেদ আফসারী। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন,
সংগঠনটির সদস্যসচিব অনারারি ক্যাম্পেন (অব.) আফাজুল হক, লিগ্যাল অ্যাডভাইজার ব্যারিস্টার মেজর (অব) এম. সরোয়ার হোসেন, সদস্য সার্জেন্ট (অব.) আবু বক্কর সিদ্দিক, সার্জেন্ট (অব.) আলী আকবর, ভেটেরানস বাংলাদেশের মিডিয়া সাব-কমিটির সভাপতি মেজর (অব.) শেখ মো. ইউসুফ রেজা প্রমুখ।
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