ফ্রিজের কম্প্রেসর বিস্ফোরণ: না ফেরার দেশে আরও ২ জন, মৃত্যু বেড়ে ৬

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ফ্রিজের কম্প্রেসর বিস্ফোরণে দগ্ধদের মধ্যে আরও দুইজন মারা গেছেন। সাত দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে আজ শুক্রবার দুপুরে না ফেরার দেশে চলে গেলেন সালমা বেগম (৩০) ও তিশা (১৭)। জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আইসিইউ বিভাগে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁদের মৃত্যু হয়। এ নিয়ে ওই দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ৬-এ দাঁড়াল।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সার্জারি চিকিৎসক শাওন বিন রহমান। তিনি বলেন, আজ দুপুরে সালমা ও তিশা নামে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। এর আগে গতকাল ভোরে সালমার স্বামী এবং দুপুরে শিশুকন্যার মৃত্যু হয়েছিল।

মৃত তিশা সিদ্ধিরগঞ্জের পাইনাদি নতুন মহল্লা এলাকার তানজিল হোসেনের মেয়ে।

উল্লেখ্য, ২২ আগস্ট শুক্রবার রাত সাড়ে ৩টায় ফ্রিজের কম্প্রেসর বিস্ফোরণে পাশাপাশি দুটি ঘরে ৯ জন দগ্ধ হন। পরে তাঁদের সবাইকে জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২৪ আগস্ট চিকিৎসাধীন অবস্থায় দগ্ধ মাত্র ১ মাস বয়সী শিশু ইমাম উদ্দিন এবং ২৫ আগস্ট তার নানি তাহেরা আক্তার (৫০) মারা যান। এরপর গতকাল ২৮ আগস্টে হাসান গাজী ও তাঁর মেয়ে ছোট্ট শিশু মেয়ে জান্নাত মৃত্যুবরণ করেন।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জসিদ্ধিরগঞ্জচিকিৎসামৃত্যুঢাকা বিভাগজেলার খবরবিস্ফোরণ
