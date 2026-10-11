জেব্রা ক্রসিং ও ট্রাফিক আইন মানতে শিক্ষার্থীদের পরামর্শ

জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার করে নিরাপদে রাস্তা পারাপার এবং ট্রাফিক আইন মেনে চলতে শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দিয়েছেন বক্তারা। তাঁরা বলেছেন, সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে আইন মেনে চলার পাশাপাশি চালক ও পথচারীদের সচেতন ও দায়িত্বশীল আচরণ জরুরি।
জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২৬ উপলক্ষে মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজধানীর শহীদ জিয়া গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে আয়োজিত এক সচেতনতামূলক আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন।
আজ রোববার বিআরটিএ ঢাকা মেট্রো-২ সার্কেল এ সভার আয়োজন করে। এতে বিদ্যালয়ের প্রায় ২০০ শিক্ষার্থী অংশ নেয়।
আলোচনা সভায় শিক্ষার্থীদের নিরাপদে রাস্তা পারাপার, ফুটপাত ও জেব্রা ক্রসিংয়ের যথাযথ ব্যবহার, ট্রাফিক সংকেত ও সড়কচিহ্ন মেনে চলা এবং গণপরিবহনে যাত্রী হিসেবে করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। পাশাপাশি চালক ও পথচারীদের দায়িত্ব-কর্তব্য, সড়কের নিরাপদ নকশা এবং ট্রাফিক আইন বাস্তবায়নের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।
বক্তারা বলেন, নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করা শুধু অবকাঠামো নির্মাণ বা আইন প্রয়োগের বিষয় নয়। এর জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত সচেতনতা, দায়িত্বশীল আচরণ ও সম্মিলিত উদ্যোগ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সড়ক নিরাপত্তাবিষয়ক জ্ঞান ও দায়িত্ববোধ তৈরি করা গেলে ভবিষ্যতে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব।
আলোচনা সভার শেষাংশে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সড়ক নিরাপত্তাবিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে সড়ক নিরাপত্তাবিষয়ক লিফলেট, প্রসপেক্টাস ও ট্রাফিক সাইনসংক্রান্ত সচেতনতামূলক উপকরণ বিতরণ করা হয়।
আগামী ২২ অক্টোবর জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য ‘নিরাপদ সড়ক সমৃদ্ধ দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ’। দিবসটি উপলক্ষে বিআরটিএর মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন ঢাকা জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রুনা আক্তার, বিআরটিএ ঢাকা মেট্রো-২ সার্কেলের উপপরিচালক আইনুল হুদা, সহকারী পরিচালক জাহাঙ্গীর আলম, মোটরযান পরিদর্শক মোহাম্মদ রানা, ট্রাফিক ইন্সপেক্টর মনীর আহম্মদ এবং জাতীয় সড়ক নিরাপদ আন্দোলনের প্রতিনিধি মোহাম্মদ মাকফি। এ সময় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা, পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও শিক্ষকেরা উপস্থিত ছিলেন।
ঘটনার আগের ১০ থেকে ১৫ দিন ধরে রহিমা তাঁর স্বামী নাজমুল ও সতিন হনুফার সঙ্গে বসবাস করছিলেন। এ সময় শিশু তানজিমা তার নানাবাড়ি চরমান্দালিয়ায় ছিল। ঘটনার আগের দিন ৭ অক্টোবর রাতে রহিমার সঙ্গে সতিন হনুফার পারিবারিক কলহ হয়। এরপর ৮ অক্টোবর রহিমা নানাবাড়ি থেকে মেয়েকে নিয়ে আসেন...১৪ মিনিট আগে
নেত্রকোনার খালিয়াজুরীতে সংঘর্ষে এক যুবক নিহত হওয়ার ঘটনায় করা হত্যা মামলা তুলে নিতে বাদীপক্ষকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে আসামিপক্ষের বিরুদ্ধে। এর প্রতিবাদে এবং আসামিদের ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছেন এলাকাবাসী।১৯ মিনিট আগে
ঠাকুরগাঁওয়ে অপহৃত এক মাদ্রাসাছাত্রীকে ১৯ দিন পর উদ্ধার করেছে পুলিশ। একই সঙ্গে মামলার প্রধান আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ রোববার ভোরে কুড়িগ্রামের উলিপুরে অভিযান চালিয়ে আসামিকে গ্রেপ্তার ও ছাত্রীকে উদ্ধার করা হয়। ঠাকুরগাঁও সদর থানা পুলিশকে সহায়তা করে উলিপুর থানা পুলিশ।২০ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতাল এলাকায় অভিযান চালিয়ে অননুমোদিত ও মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ সংরক্ষণ, বেশি দামে ডাব বিক্রি এবং অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাবার পরিবেশনের অভিযোগে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে ৫৩ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।২১ মিনিট আগে