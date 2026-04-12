রাজধানীর মৌচাক ফ্লাইওভার থেকে পোড়া মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর মৌচাক ফ্লাইওভারের ওপর থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির পোড়া মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুড়ে যাওয়ায় তাঁর বয়স নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি।
গতকাল শনিবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে মৌচাক ফ্লাইওভারের ওপর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে শাহজাহানপুর থানা-পুলিশ। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠায়।
শাহজাহানপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মেহেদী হাসান বলেন, ‘গত রাতে ৯৯৯-এর মাধ্যমে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাই। সেখানে পোড়া মরদেহ পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ পুড়ে যাওয়ায় পুরুষ নাকি নারী বোঝা যাচ্ছে না। এমনকি বয়স নির্ধারণ করাও সম্ভব হয়নি।’
এসআই আরও জানান, গত শুক্রবার রাতে মৌচাক ফ্লাইওভারের ওপরে একটি আগুনের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা গিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলেন। গত রাতে সিটি করপোরেশনের লোকজন ময়লা নিতে গিয়ে পোড়া মরদেহ দেখতে পান। এরপর ৯৯৯-এ ফোন দেন। ধারণা করা হচ্ছে ওই অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে মারা গেছেন সেই ব্যক্তি। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
ফরিদপুরে গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) পৃথক চারটি অভিযানে দুই নারীসহ আট মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ৮ কেজি ২০০ গ্রাম গাঁজা, ১৬৯টি ইয়াবা ও দুই বোতল মদ উদ্ধার করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
বান্দরবান শহরের সাঙ্গু নদীতে ফুল ভাসিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে পুরোনো বছরকে বিদায় এবং নতুন বছরকে বরণ করে নিতে শুরু হয়েছে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী বিজু ও বিষু উৎসব।১ ঘণ্টা আগে
একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন ভোট দিতে পারেননি, এমন অভিযোগে মিথ্যা মামলা করায় রাজশাহীর এক বিএনপি নেতাকে লাখ টাকা জরিমানা করেছেন আদালত। এই মামলায় কারাভোগ করা দুজন আসামি জরিমানার এই অর্থ পাবেন। সাত দিনের মধ্যে জরিমানার অর্থ পরিশোধ না করলে বাদীকে এক মাস কারাদণ্ডেরও আদেশ দিয়েছেন আদালত।১ ঘণ্টা আগে
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ‘পীরের’ আস্তানায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ এবং পীরকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যার ঘটনার পর পুরো এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি শেখ জয়নুদ্দীন।১ ঘণ্টা আগে