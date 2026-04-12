Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীর মৌচাক ফ্লাইওভার থেকে পোড়া মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ১২ এপ্রিল ২০২৬, ১৫: ৪৩
মগবাজার মোড় থেকে তোলা। ছবি: মেহেদী হাসান

রাজধানীর মৌচাক ফ্লাইওভারের ওপর থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির পোড়া মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুড়ে যাওয়ায় তাঁর বয়স নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে মৌচাক ফ্লাইওভারের ওপর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে শাহজাহানপুর থানা-পুলিশ। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠায়।

শাহজাহানপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মেহেদী হাসান বলেন, ‘গত রাতে ৯৯৯-এর মাধ্যমে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাই। সেখানে পোড়া মরদেহ পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ পুড়ে যাওয়ায় পুরুষ নাকি নারী বোঝা যাচ্ছে না। এমনকি বয়স নির্ধারণ করাও সম্ভব হয়নি।’

এসআই আরও জানান, গত শুক্রবার রাতে মৌচাক ফ্লাইওভারের ওপরে একটি আগুনের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা গিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলেন। গত রাতে সিটি করপোরেশনের লোকজন ময়লা নিতে গিয়ে পোড়া মরদেহ দেখতে পান। এরপর ৯৯৯-এ ফোন দেন। ধারণা করা হচ্ছে ওই অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে মারা গেছেন সেই ব্যক্তি। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

