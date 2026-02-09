স্ত্রী-সন্তানসহ সাংবাদিক শ্যামল দত্তের ১৮ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ

সাংবাদিক ও ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত, তাঁর স্ত্রী সঞ্চিতা দত্ত ও মেয়ে সুষমা শশী দত্তের ১৮টি ব্যাংক হিসাবে থাকা ৫ কোটি ৩২ লাখ ১৯ হাজার ৮০ টাকা অবরুদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ নির্দেশ দেওয়া হয়। দুদকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) তানজির আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
দুদকের উপপরিচালক বায়োজিদুর রহমান খান তাঁদের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার নির্দেশ চেয়ে আবেদন করেন।
দুদকের আবেদনে বলা হয়েছে, শ্যামল দত্ত ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্টদের বেশ কিছু অস্থাবর সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিভিন্ন ব্যাংকে থাকা ওই সব অস্থাবর সম্পদ অর্জনের কোনো সুস্পষ্ট উৎস পাওয়া যায়নি। সম্পদসমূহ নানাভাবে হস্তান্তর/স্থানান্তরের মাধ্যমে প্রকৃত উৎস আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যা মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধ।
এ অভিযোগ অনুসন্ধানকালে দুদক জানতে পেরেছে অভিযুক্তরা হস্তান্তর বা স্থানান্তরের চেষ্টা করছেন। হস্তান্তর বা স্থানান্তর করা হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। এ অবস্থায় ব্যাংক হিসাবসমূহ অবরুদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন।
বগুড়ার গাবতলী উপজেলায় ‘হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতা ২০২৬’ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, তাঁর ছেলে মরহুম আরাফাত রহমান কোকোসহ জিয়া পরিবারের প্রয়াত সদস্যদের রুহের মাগফিরাত কামনায় ‘গাবতলী আরাফাত রহমান কোকো স্পোর্টস একাডেমি’ এই আয়োজন করেছে।১৭ মিনিট আগে
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘এবারের নির্বাচনী পরিস্থিতি একটু নতুন। এবার আমাদের সামনে আওয়ামী লীগ নেই। আর নৌকা না থাকাতে এখন মাঠে এসেছে একটা ‘‘দাঁড়িপাল্লা’’।’১৮ মিনিট আগে
ইশতেহারে ভালো ভালো কথা থাকলেও বাস্তবায়নের পরিকল্পনা অনুপস্থিত রয়েছে জানিয়ে বদিউল আলম মজুমদার বলেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করলেও দলগুলো তাদের ইশতেহারে কিছু বিষয়ে ভিন্ন মত তুলে ধরেছে। জুলাই সনদ অনুযায়ী ৫ শতাংশ নারীকে মনোনয়ন দেওয়ার কথা থাকলেও রাজনৈতিক দলগুলো...২২ মিনিট আগে
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেরপুরে থানা থেকে খোয়া যাওয়া একটি শটগানসহ হারেজ আলী (৩৮) নামে এক যুবককে আটক করেছে যৌথ বাহিনী। সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) ভোরে সদর উপজেলার ভাতশালা ইউনিয়নের সাপমারী এলাকায় হারেজের বাড়ি থেকে তাঁকে শটগানসহ আটক করা হয়।৪৩ মিনিট আগে