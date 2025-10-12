Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

রাজধানীতে মধ্যরাতে গুলি করে মোটরসাইকেল ছিনতাই

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর খিলগাঁও নন্দীপাড়া এলাকায় নাফিস আজিজ সিদ্দিক (৩৩) নামে এক যুবককে গুলি করে মোটরসাইকেল ও মোবাইল ফোন সেট ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে।

শনিবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে খিলগাঁও নন্দীপাড়া তিতাস রোড এলাকায় ঘটনাটি ঘটে।

হাসপাতালে আহত নাফিসের বাবা আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, তাদের বাসা খিলগাঁও দক্ষিণ বনশ্রী এলাকায়। নাফিস একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। বাসাবো এলাকায় নাফিসের এক সহকর্মীর বাবা মারা যায়। রাতে বাসাবো এলাকায় যায় নাফিস। সেখান থেকে তার আরেক সহকর্মীকে নামিয়ে দিতে মোটরসাইকেল নিয়ে যাত্রাবাড়ী এলাকায় যায় নাফিস। সেখান থেকে সে বাসায় ফিরছিল।

তিনি আরও বলেন, খিলগাঁও তিতাস রোডে আসলে তিনজন ছিনতাইকারী নাফিসের মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে। এ সময় তারা নাফিসের মোটরসাইকেল নিয়ে নেয়। একপর্যায়ে নাফিসের হাতে থাকা মোবাইল ফোন নিতে যায় ছিনতাইকারীরা। তখন নাফিস বাধা দেয়। এ সময় নাফিসের বাম পায়ে গুলি করে মোটরসাইকেল ও মোবাইল ফোন সেট নিয়ে যায়। পরে তার চিৎকারে পাশের নিরাপত্তাকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে ফরাজী হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে নাফিসকে রাত ৪টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বলেন, রাতে এক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে আসে। তার বাম পায়ের রানে গুলিবিদ্ধ ছিল। রাতেই চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচার করে গুলি বের করেন। বর্তমানে ওই যুবক হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালঢাকা জেলাবনশ্রীরাজধানীঢাকা বিভাগখিলগাঁওছিনতাই
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিগত সরকারের সমর্থকদের পক্ষে নিতে উঠেপড়ে লেগেছে প্রায় সব দল: ডিআইজি হাবীব

চীনের বেলুন সহ্য হয়নি, এখন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে কাতারকে বিমানঘাঁটি দিচ্ছেন ট্রাম্প

চট্টগ্রামে কনসার্টে ‘জয় বাংলা’ স্লোগানের জেরে সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ ৩

ট্রাইব্যুনালের পরোয়ানার পর লাপাত্তা মেজর জেনারেল কবীর, সন্ধানে তৎপরতা জানাল সেনাসদর

জুলাই জাতীয় সনদ: গণভোটের সময়ে অনড় জামায়াত-এনসিপি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চীনের বেলুন সহ্য হয়নি, এখন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে কাতারকে বিমানঘাঁটি দিচ্ছেন ট্রাম্প

চীনের বেলুন সহ্য হয়নি, এখন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে কাতারকে বিমানঘাঁটি দিচ্ছেন ট্রাম্প

ট্রাম্পকে না দেওয়ায় নোবেল পুরস্কারের মর্যাদা নষ্ট হয়েছে: পুতিন

ট্রাম্পকে না দেওয়ায় নোবেল পুরস্কারের মর্যাদা নষ্ট হয়েছে: পুতিন

চট্টগ্রামে কনসার্টে ‘জয় বাংলা’ স্লোগানের জেরে সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ ৩

চট্টগ্রামে কনসার্টে ‘জয় বাংলা’ স্লোগানের জেরে সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ ৩

ট্রাইব্যুনালের পরোয়ানার পর লাপাত্তা মেজর জেনারেল কবীর, সন্ধানে তৎপরতা জানাল সেনাসদর

লাপাত্তা মেজর জেনারেল কবীর, সন্ধানে তৎপরতা জানাল সেনাসদর

বিগত সরকারের সমর্থকদের পক্ষে নিতে উঠেপড়ে লেগেছে প্রায় সব দল: ডিআইজি হাবীব

বিগত সরকারের সমর্থকদের পক্ষে নিতে উঠেপড়ে লেগেছে প্রায় সব দল: ডিআইজি হাবীব

সম্পর্কিত

হঠাৎ ঘন কুয়াশার চাদরে গাংনী: সকালেও গাড়ি চলছে হেডলাইট জ্বালিয়ে

হঠাৎ ঘন কুয়াশার চাদরে গাংনী: সকালেও গাড়ি চলছে হেডলাইট জ্বালিয়ে

রাজধানীতে মধ্যরাতে গুলি করে মোটরসাইকেল ছিনতাই

রাজধানীতে মধ্যরাতে গুলি করে মোটরসাইকেল ছিনতাই

ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে অচলাবস্থা: দ্বিতীয় দিনেও বাস চলাচল বন্ধ, চরম ভোগান্তি

ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে অচলাবস্থা: দ্বিতীয় দিনেও বাস চলাচল বন্ধ, চরম ভোগান্তি

তালায় আগাম শীতকালীন সবজি চাষে কৃষকের মুখে হাসি

তালায় আগাম শীতকালীন সবজি চাষে কৃষকের মুখে হাসি