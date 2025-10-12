রাজধানীতে মধ্যরাতে গুলি করে মোটরসাইকেল ছিনতাই

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর খিলগাঁও নন্দীপাড়া এলাকায় নাফিস আজিজ সিদ্দিক (৩৩) নামে এক যুবককে গুলি করে মোটরসাইকেল ও মোবাইল ফোন সেট ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে।
শনিবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে খিলগাঁও নন্দীপাড়া তিতাস রোড এলাকায় ঘটনাটি ঘটে।
হাসপাতালে আহত নাফিসের বাবা আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, তাদের বাসা খিলগাঁও দক্ষিণ বনশ্রী এলাকায়। নাফিস একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। বাসাবো এলাকায় নাফিসের এক সহকর্মীর বাবা মারা যায়। রাতে বাসাবো এলাকায় যায় নাফিস। সেখান থেকে তার আরেক সহকর্মীকে নামিয়ে দিতে মোটরসাইকেল নিয়ে যাত্রাবাড়ী এলাকায় যায় নাফিস। সেখান থেকে সে বাসায় ফিরছিল।
তিনি আরও বলেন, খিলগাঁও তিতাস রোডে আসলে তিনজন ছিনতাইকারী নাফিসের মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে। এ সময় তারা নাফিসের মোটরসাইকেল নিয়ে নেয়। একপর্যায়ে নাফিসের হাতে থাকা মোবাইল ফোন নিতে যায় ছিনতাইকারীরা। তখন নাফিস বাধা দেয়। এ সময় নাফিসের বাম পায়ে গুলি করে মোটরসাইকেল ও মোবাইল ফোন সেট নিয়ে যায়। পরে তার চিৎকারে পাশের নিরাপত্তাকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে ফরাজী হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে নাফিসকে রাত ৪টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বলেন, রাতে এক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে আসে। তার বাম পায়ের রানে গুলিবিদ্ধ ছিল। রাতেই চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচার করে গুলি বের করেন। বর্তমানে ওই যুবক হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে।
রাজধানীর খিলগাঁও নন্দীপাড়া এলাকায় নাফিস আজিজ সিদ্দিক (৩৩) নামে এক যুবককে গুলি করে মোটরসাইকেল ও মোবাইল ফোন সেট ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে।
শনিবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে খিলগাঁও নন্দীপাড়া তিতাস রোড এলাকায় ঘটনাটি ঘটে।
হাসপাতালে আহত নাফিসের বাবা আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, তাদের বাসা খিলগাঁও দক্ষিণ বনশ্রী এলাকায়। নাফিস একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। বাসাবো এলাকায় নাফিসের এক সহকর্মীর বাবা মারা যায়। রাতে বাসাবো এলাকায় যায় নাফিস। সেখান থেকে তার আরেক সহকর্মীকে নামিয়ে দিতে মোটরসাইকেল নিয়ে যাত্রাবাড়ী এলাকায় যায় নাফিস। সেখান থেকে সে বাসায় ফিরছিল।
তিনি আরও বলেন, খিলগাঁও তিতাস রোডে আসলে তিনজন ছিনতাইকারী নাফিসের মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে। এ সময় তারা নাফিসের মোটরসাইকেল নিয়ে নেয়। একপর্যায়ে নাফিসের হাতে থাকা মোবাইল ফোন নিতে যায় ছিনতাইকারীরা। তখন নাফিস বাধা দেয়। এ সময় নাফিসের বাম পায়ে গুলি করে মোটরসাইকেল ও মোবাইল ফোন সেট নিয়ে যায়। পরে তার চিৎকারে পাশের নিরাপত্তাকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে ফরাজী হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে নাফিসকে রাত ৪টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বলেন, রাতে এক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে আসে। তার বাম পায়ের রানে গুলিবিদ্ধ ছিল। রাতেই চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচার করে গুলি বের করেন। বর্তমানে ওই যুবক হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে।
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় চাদর বিছিয়েছে ঘন কুয়াশা। সকালে রাস্তা ঢেকে গেছে কুয়াশায়। হঠাৎ আসা এই কুয়াশা জানান দিচ্ছে শীতের আগমনী বার্তা। রোববার সকালে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের বামন্দী বাসস্ট্যান্ডসহ উপজেলার বিভিন্ন রাস্তায় এমন দৃশ্য দেখা যায়। ঘন কুয়াশার কারণে দিনের বেলায়ও যানবাহনকে আলো জ্বালিয়ে চলতে১০ মিনিট আগে
গত শুক্রবার (১০ অক্টোবর) এক ‘জুলাই যোদ্ধা’কে হেনস্তার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের জেরে ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে দূরপাল্লার বাস চলাচল দ্বিতীয় দিনের মতো বন্ধ রয়েছে। ফলে রোববার সকালে মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ডে এসে অফিসগামী যাত্রীসহ বিভিন্ন গন্তব্যের হাজার হাজার মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়ে।৪৪ মিনিট আগে
শনিবার উপজেলার খলিলনগর, তালা সদর, মাগুরা ও ইসলামকাটি ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, কৃষকেরা মুলা, বেগুন, করলা, ঢ্যাঁড়স, পটোল, শিম, মিষ্টিকুমড়া, বাঁধাকপি, ফুলকপি, লাউ, গাজর, লালশাক, পুঁইশাকসহ নানা প্রজাতির সবজি চাষ করেছেন। মৌসুমের শুরুতে সবজির দাম ভালো থাকায় কৃষকদের মধ্যে আগ্রহ বেড়েছে কয়েক১ ঘণ্টা আগে
অতিবৃষ্টি ও বন্যার ব্যাপক ক্ষতি পুষিয়ে নিতে গাইবান্ধার চরাঞ্চলের কৃষকেরা এবার অভিনব পন্থা নিয়েছেন। তাঁরা আগাম জাতের সবজি ও মসলা চাষে নেমেছেন; তবে এবার পদ্ধতিটি ভিন্ন। বন্যার সর্বোচ্চ জলস্তর বিবেচনা করে উঁচু মাচা তৈরি করে তার ওপর সারবদ্ধভাবে বস্তায় মাটি ভরে ফসল উৎপাদন করছেন তাঁরা।২ ঘণ্টা আগে