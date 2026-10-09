রাজধানীতে অটোরিকশার কাচ ভেঙে মাথায় আঘাতে চালক নিহত

রাজধানীর রমনার মিন্টো রোডে সড়ক বিভাজকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সানোয়ার হোসেন (৫০) নামের এক সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) দিবাগত রাত ১২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
আজ শুক্রবার রমনা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবদুল্লাহ আল মহসিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
পথচারী তৌহিদ হোসেনের বরাত দিয়ে জানা গেছে, রাতে মিন্টো রোড দিয়ে অটোরিকশা চালিয়ে যাচ্ছিলেন সানোয়ার হোসেন। এ সময় অটোরিকশাটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজকের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এতে অটোরিকশার কাচ ভেঙে সানোয়ারের মাথায় আঘাত লাগে। তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় সড়কে পড়ে থাকেন। পরে তৌহিদ তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক সানোয়ারকে মৃত ঘোষণা করেন। সানোয়ারের গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইল সদর উপজেলার সলঙ্গা গ্রামে। বাবার নাম আবদুল করিম।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. হাবিবুর রহমান জানান, সানোয়ারের মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।
টাঙ্গাইলের সখীপুরে কোটি টাকার সম্পত্তি নিয়ে ছেলের সঙ্গে বিরোধের জেরে বাড়ি ছেড়ে যাওয়া বৃদ্ধ দম্পতি অবশেষে নিজেদের বাড়িতে ফিরেছেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁরা বাড়িতে ফেরেন। পরে রাত ৮টার দিকে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আযম খান ওই বাড়িতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় তিনি...৬ মিনিট আগে
নাটোরের বড়াইগ্রামে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের একটি কার্যালয় ভাঙচুর করে মালামাল লুট করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গত বুধবার (৭ অক্টোবর) রাতে উপজেলার পৌর এলাকার মৌখাড়া বাজারে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আজ শুক্রবার অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের অভিযুক্ত করে বড়াইগ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন কার্যালয়টির...৯ মিনিট আগে
এসআরবি-৪-এর অধিনায়ক জানান, বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেডের (বোয়েসেল) অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দালাল চক্রের কার্যক্রমের ওপর ছায়াতদন্ত করা হয়।১৩ মিনিট আগে
রাজশাহী মহানগরীতে ১০ বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে ৫০ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে নগরের রাজপাড়া থানার বসুয়া উত্তরপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম মো. আবুল কালাম। তিনি ওই এলাকার বাসিন্দা।১৬ মিনিট আগে