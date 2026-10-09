Ajker Patrika
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রাজধানীতে অটোরিকশার কাচ ভেঙে মাথায় আঘাতে চালক নিহত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীতে অটোরিকশার কাচ ভেঙে মাথায় আঘাতে চালক নিহত
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর রমনার মিন্টো রোডে সড়ক বিভাজকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সানোয়ার হোসেন (৫০) নামের এক সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) দিবাগত রাত ১২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আজ শুক্রবার রমনা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবদুল্লাহ আল মহসিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পথচারী তৌহিদ হোসেনের বরাত দিয়ে জানা গেছে, রাতে মিন্টো রোড দিয়ে অটোরিকশা চালিয়ে যাচ্ছিলেন সানোয়ার হোসেন। এ সময় অটোরিকশাটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজকের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এতে অটোরিকশার কাচ ভেঙে সানোয়ারের মাথায় আঘাত লাগে। তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় সড়কে পড়ে থাকেন। পরে তৌহিদ তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক সানোয়ারকে মৃত ঘোষণা করেন। সানোয়ারের গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইল সদর উপজেলার সলঙ্গা গ্রামে। বাবার নাম আবদুল করিম।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. হাবিবুর রহমান জানান, সানোয়ারের মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

বিষয়:

পুলিশঅটোরিকশাঢাকা বিভাগসড়ক দুর্ঘটনামেডিকেল কলেজরমনা
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