Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীতে ছেলের ছুরিকাঘাতে বাবা নিহত

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর ডেমরা এলাকায় ছেলের ছুরিকাঘাতে ইসরাফিল (৫৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে ডেমরা উত্তর বাজার জামে মসজিদসংলগ্ন একটি বাসায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, খবর পেয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

নিহতের স্ত্রী সুরিয়া বেগম জানান, তাঁদের বাড়ি নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলায় হলেও তাঁরা বর্তমানে ডেমরায় ভাড়া থাকেন। ইসরাফিল একটি মেডিকেলে কাজ করতেন বলে দাবি করলেও নির্দিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠানের নাম তিনি কখনো জানাননি। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।

সুরিয়া বেগম আরও বলেন, ইসরাফিল দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত ছিলেন। প্রায়ই তিনি টাকা চাইতেন। গত পরশু দিন এবং গতকালকেও তিনি ৫০০ করে ১ হাজার টাকা নিয়েছিলেন। আজ ভোরে আবার টাকা চাইলে দিতে অস্বীকৃতি জানানোয় তাঁদের মধ্যে ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে তিনি স্ত্রীকে মারধর শুরু করলে ছোট ছেলে নূর হোসেন (১৭) বাধা দেয়। এতে বাবা-ছেলের মধ্যে হাতাহাতি হয় এবং একপর্যায়ে নূর হোসেন ছুরিকাঘাত করলে ঘটনাস্থলেই ইসরাফিল মারা যান।

ডেমরা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল মজিদ জানান, ছেলের ছুরিকাঘাতে বাবা খুন হয়েছেন বলে জানা গেছে। তবে ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

ছুরিকাঘাতঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগমাদকডেমরা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

