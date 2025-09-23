Ajker Patrika
রাজধানীর দিয়াবাড়িতে ডিএনসিসির উদ্যোগে ১৬০০ গাছ রোপণ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ডিএনসিসির উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
ঢাকার জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার ও নগর পরিবেশ উন্নয়নে ১ হাজার ৬০০টি গাছ রোপণ করা হয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) ৫ লাখ বৃক্ষরোপণ উদ্যোগের অংশ হিসেবে আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর দিয়াবাড়িতে এ বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রিন সেভার্সের আয়োজনে ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল), ডিএনসিসি ও বন অধিদপ্তরের সহায়তায় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ডিএনসিসির প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ। সভাপতিত্ব করেন গ্রিন সেভার্সের প্রধান নির্বাহী আহসান রনি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোহাম্মদ এজাজ জানান, ঢাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে খালগুলোর মাধ্যমে চ্যানেলিং করে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পাশাপাশি বায়ুদূষণ রোধ, পরিচ্ছন্ন নগরী গঠন এবং হিজড়া জনগোষ্ঠীর ব্যবসায়িক সুযোগ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মোহাম্মদ এজাজ আরও জানান, ব্যক্তিগতভাবে বৃক্ষরোপণকারীদের জন্য ‘গাছের ডাক্তার’ নামে একটি বিশেষ কার্যক্রম চালু করা হচ্ছে। এ ছাড়া ঢাকায় একটি ট্রি মিউজিয়াম গড়ে তোলা এবং আরবান বায়োডাইভারসিটি হটস্পট সংরক্ষণের পরিকল্পনা রয়েছে।

স্বাগত বক্তব্যে বন অধিদপ্তরের ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মাহমুদা রোকসানা সুলতানা জানান, আমতলী থেকে গুলশান ১ পর্যন্ত বৃক্ষরোপণ ও মাটি সংরক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বাউনিয়া খালের চারপাশেও গাছ লাগানো হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বন সংরক্ষক হুসাইন মোহাম্মদ নিশাদ, উপপ্রধান বন সংরক্ষক মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন খান, ইডকলের চিফ রিস্ক অফিসার মোহাম্মদ জাভেদ ইকবাল ও এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট রায়হান উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

আজকের কর্মসূচিতে জারুল, সোনালু, করবী, চন্দ্রপ্রভা, টগরসহ ১ হাজার ৬০০টি গাছ রোপণ করা হয়। বক্তারা জানান, সবুজ ঢাকা গড়তে এ কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে চলবে।

