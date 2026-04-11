ঢাকা-৪ আসনের ৭৫ ভাগ গ্রাহক গ্যাস পাচ্ছে না: এমপি জয়নুল আবেদীন

ঢাকা-৪ আসনের সংসদ সদস্য সৈয়দ জয়নুল আবেদীন নিজ আসনের সংকট তুলে ধরে বলেছেন, ঢাকা-৪ আসন এলাকার ৭৫ ভাগ গ্রাহকের বাসায় গ্যাস সরবরাহ নেই। দীর্ঘ প্রায় ৩ বছর যাবৎ এ সংকট বিরাজ করছে। ফলে বাসিন্দাদের খাওয়া-দাওয়ায় চরম ভোগান্তি হচ্ছে।
আজ শনিবার রাজধানীর কদমতলীর জনতাবাগে এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।
এলাকার সমস্যা তুলে ধরে এমপি আরও বলেন, এই এলাকার মানুষ নানা সুযোগ–সুবিধা থেকে বঞ্চিত। রাস্তা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা নাজেহাল। ৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে খেলার মাঠ নেই, কমিউনিটি সেন্টার নেই, চিকিৎসা সেবার জন্য কোনো হাসপাতাল নেই নিজ দায়িত্ব ও পদক্ষেপ তুলে ধরে সংসদ সদস্য সৈয়দ জয়নুল আবেদীন বলেন, এ আসনের মানুষ তাদের আমানত ভোটের মাধ্যমে আমাকে জাতীয় সংসদে পাঠিয়েছেন। আমি নির্বাচিত হওয়ার পর বাসিন্দাদের সমস্যাদি সমাধানের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। এ এলাকায় একটি মিনি স্টেডিয়াম স্থাপনের জন্য যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। তা ছাড়া গ্যাস সংকট নিরসনের জন্যও চেষ্টা চলছে।
অনুষ্ঠানে ব্ল্যাক স্টোন ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ মো. আলাউদ্দিন আল আজাদের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন—আব্দুর রহিম জীবন, আব্দুল আলীম খান, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা।
