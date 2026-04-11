Ajker Patrika
ঢাকা

ঢাকা-৪ আসনের ৭৫ ভাগ গ্রাহক গ্যাস পাচ্ছে না: এমপি জয়নুল আবেদীন

শ্যামপুর-কদমতলী (প্রতিনিধি) ঢাকা 
ঢাকা ৪ আসনে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এমপি সৈয়দ জয়নুল আবেদীন। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎‎ঢাকা-৪ আসনের সংসদ সদস্য সৈয়দ জয়নুল আবেদীন নিজ আসনের সংকট তুলে ধরে বলেছেন, ঢাকা-৪ আসন এলাকার ৭৫ ভাগ গ্রাহকের বাসায় গ্যাস সরবরাহ নেই। দীর্ঘ প্রায় ৩ বছর যাবৎ এ সংকট বিরাজ করছে। ফলে বাসিন্দাদের খাওয়া-দাওয়ায় চরম ভোগান্তি হচ্ছে।

আজ ‎শনিবার রাজধানীর কদমতলীর জনতাবাগে এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

‎এলাকার সমস্যা তুলে ধরে এমপি আরও বলেন, এই এলাকার মানুষ নানা সুযোগ–সুবিধা থেকে বঞ্চিত। রাস্তা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা নাজেহাল। ৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে খেলার মাঠ নেই, কমিউনিটি সেন্টার নেই, চিকিৎসা সেবার জন্য কোনো হাসপাতাল নেই নিজ দায়িত্ব ও পদক্ষেপ তুলে ধরে সংসদ সদস্য সৈয়দ জয়নুল আবেদীন বলেন, এ আসনের মানুষ তাদের আমানত ভোটের মাধ্যমে আমাকে জাতীয় সংসদে পাঠিয়েছেন। আমি নির্বাচিত হওয়ার পর বাসিন্দাদের সমস্যাদি সমাধানের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। এ এলাকায় একটি মিনি স্টেডিয়াম স্থাপনের জন্য যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। তা ছাড়া গ্যাস সংকট নিরসনের জন্যও চেষ্টা চলছে। ‎

অনুষ্ঠানে ‎‎ব্ল্যাক স্টোন ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ মো. আলাউদ্দিন আল আজাদের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন—আব্দুর রহিম জীবন, আব্দুল আলীম খান, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা।

বিষয়:

রাজধানীঢাকা বিভাগসংসদ সদস্যজেলার খবরগ্যাস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় শরীরে এইচআইভি জীবাণু পুশ, তরুণীর আত্মহত্যা

ঘণ্টায় ২৫০০০ মাইল বেগ, ৫০০০ ডিগ্রি তাপ সহ্য করে যেভাবে নিরাপদে অবতরণ নভোচারীদের

কুষ্টিয়ায় ‘পীরের’ আস্তানায় হামলা-আগুন, আস্তানাপ্রধান নিহত

লিভার সুস্থ রাখতে এসব অভ্যাস বাদ দিন

ভ্যান্সকে ছাড়াই ইসলামাবাদে মার্কিন প্রতিনিধিদল, আলোচনা চলতে পারে ১৫ দিন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মাহমুদউল্লাহদের কথা শুনতে তামিম যখন সাংবাদিকদের কাতারে

মাহমুদউল্লাহদের কথা শুনতে তামিম যখন সাংবাদিকদের কাতারে

ইরানের জব্দ অর্থ ছাড়ে সম্মত যুক্তরাষ্ট্র: রয়টার্সের প্রতিবেদন

ইরানের জব্দ অর্থ ছাড়ে সম্মত যুক্তরাষ্ট্র: রয়টার্সের প্রতিবেদন

ক্ষমতা ছাড়ার আগে ‘গণক্ষমা’ করবেন ট্রাম্প!

ক্ষমতা ছাড়ার আগে ‘গণক্ষমা’ করবেন ট্রাম্প!

অসুস্থ ত্রাণমন্ত্রীকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় নেওয়া হবে: সৈয়দপুর জেলা বিএনপি নেতা

অসুস্থ ত্রাণমন্ত্রীকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় নেওয়া হবে: সৈয়দপুর জেলা বিএনপি নেতা

বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় শরীরে এইচআইভি জীবাণু পুশ, তরুণীর আত্মহত্যা

বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় শরীরে এইচআইভি জীবাণু পুশ, তরুণীর আত্মহত্যা

সম্পর্কিত

সারা দেশে চাঁদাবাজদের তালিকা করছে র‍্যাব

সারা দেশে চাঁদাবাজদের তালিকা করছে র‍্যাব

প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার তরুণী, গ্রেপ্তার ৫

প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার তরুণী, গ্রেপ্তার ৫

বাজিতপুরে ট্রাক নদীতে, পথচারীর মৃত্যু

বাজিতপুরে ট্রাক নদীতে, পথচারীর মৃত্যু

ভোলা সদর হাসপাতাল: সংবাদ প্রকাশের পর চালু হলো এক্স-রে মেশিন

ভোলা সদর হাসপাতাল: সংবাদ প্রকাশের পর চালু হলো এক্স-রে মেশিন