বাজিতপুরে ট্রাক নদীতে, পথচারীর মৃত্যু

কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলার দীঘিরপাড় ইউনিয়নের দীঘিরপাড় পাটুলী ফেরিঘাটে টাইলসবোঝাই একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে পড়ে এক পথচারী মারা গেছেন।
আজ শনিবার (১১ এপ্রিল) বিকেল ৪টা ১৫ মিনিটের দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, সিলেট থেকে আসা ট্রাকটির ব্রেক ফেল করলে সেটি ঘোড়াউত্রা নদীতে পড়ে যায়। এ সময় পথচারী আপন মিয়া (৩০) ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।
নিহত আপন মিয়া ইসরাফিল মিয়ার ছেলে। তাঁর বাড়ি দীঘিরপাড় ইউনিয়নের শাহপুর এলাকার মোহাম্মদপুর গ্রামে।
পুলিশ জানায়, মরদেহ বর্তমানে জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হিমঘরে রাখা হয়েছে। রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়নি।
বাজিতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম শহীদুল্লাহ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, পাটুলী ফেরিঘাটে টাইলসবোঝাই ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে পড়ে যাওয়ার সময় আপন মিয়া গাড়িটির নিচে পড়ে আহত হন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।
