Ajker Patrika
ঝিনাইদহ

প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার তরুণী, গ্রেপ্তার ৫

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন এক তরুণী। প্রেমিকের নাম আসের আলী ওরফে রাজু (১৯)। গত ২৬ মার্চ রাতে ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার বাগদিয়ার আইট গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় দায়ের করা মামলায় পাঁচ আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রাজুসহ তিন যুবক তাঁকে ধর্ষণ করেন। পুরো ঘটনার ভিডিও ধারণ করেন অপর এক যুবক।

আজ শনিবার (১১ এপ্রিল) বিকেলে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানানো হয়।

পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার আসামিদের আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাঁদের জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার চারাতলাপাড়া গ্রামের আসের আলী রাজু, বাগদিয়ার আইট গ্রামের হযরত আলী, শাওন, আবু নাছিম ও আমিন। তাঁদের মধ্যে আসের আলী ছাড়া বাকি চারজনই এজাহারনামীয় আসামি।

সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার মাহফুজ আফজাল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) শেখ বিল্লাল হোসেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম) মোসফেকুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কোটচাঁদপুর সার্কেল সায়েম ইউসুফ, ওসি মহেশপুর থানা মেহেদী হাসানসহ ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার মাহফুজ আফজাল বলেন, মামলার পরপরই পুলিশ জোরালো তৎপরতা শুরু করে আসামিদের গ্রেপ্তার করেছে। এজাহারে চারজনের নাম উল্লেখ থাকলেও তদন্তে জড়িত প্রমাণিত হওয়ায় প্রেমিক আসের আলীকে গ্রেপ্তার করা হয়। আসামিদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। মেয়েটির ডাক্তারি পরীক্ষার ফলাফল পেলে আরও বিস্তারিত জানা যাবে। এ ধরনের অপরাধ নিয়ন্ত্রণে পুলিশ সব সময় নিরপেক্ষতা বজায় রেখে কাজ করছে।

বিষয়:

ঝিনাইদহধর্ষণখুলনা বিভাগজেলার খবরপুলিশ সুপার
