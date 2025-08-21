জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ৭৪০ শিক্ষার্থী

জাবি প্রতিনিধি
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের জন্য ৭৪০ শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে জাকসুর জন্য ২৭৩ জন এবং হল সংসদগুলোর জন্য ৪৬৭ জন শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন।
মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিন আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম।
রাশিদুল আলম বলেন, ‘আমাদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ এবং জমাদান কার্যক্রম আজ শেষ হয়েছে। জাকসু এবং হল সংসদ নির্বাচনের জন্য মোট ৮১৩টি মনোনয়নপত্র আমাদের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে ৭৪০ শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। আমরা আজ থেকেই মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের কাজ শুরু করব।’
জানা গেছে, কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের জন্য ২৯৯ শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেও জমা দিয়েছেন ২৭৩ জন। এ ছাড়া হল ছাত্র সংসদ নির্বাচনের জন্য ৪৬৭ জন শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন, তুলেছিলেন ৫১৪ শিক্ষার্থী।
তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের পর খসড়া প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৫ আগস্ট। মনোনয়নপত্রের বৈধতার বিষয়ে এবং বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল আবেদন গ্রহণ করা হবে ২৬ আগস্ট এবং আপিলের শুনানি হবে ২৭ আগস্ট। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট এবং প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ ২৯ আগস্ট।
চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশের পরে ২৯ আগস্ট বিকেল ৪টা থেকে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচার চালাতে পারবেন। ১১ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ এবং একই দিনে ফল প্রকাশ করা হবে।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের জন্য ৭৪০ শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে জাকসুর জন্য ২৭৩ জন এবং হল সংসদগুলোর জন্য ৪৬৭ জন শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন।
মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিন আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম।
রাশিদুল আলম বলেন, ‘আমাদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ এবং জমাদান কার্যক্রম আজ শেষ হয়েছে। জাকসু এবং হল সংসদ নির্বাচনের জন্য মোট ৮১৩টি মনোনয়নপত্র আমাদের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে ৭৪০ শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। আমরা আজ থেকেই মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের কাজ শুরু করব।’
জানা গেছে, কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের জন্য ২৯৯ শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেও জমা দিয়েছেন ২৭৩ জন। এ ছাড়া হল ছাত্র সংসদ নির্বাচনের জন্য ৪৬৭ জন শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন, তুলেছিলেন ৫১৪ শিক্ষার্থী।
তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের পর খসড়া প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৫ আগস্ট। মনোনয়নপত্রের বৈধতার বিষয়ে এবং বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল আবেদন গ্রহণ করা হবে ২৬ আগস্ট এবং আপিলের শুনানি হবে ২৭ আগস্ট। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট এবং প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ ২৯ আগস্ট।
চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশের পরে ২৯ আগস্ট বিকেল ৪টা থেকে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচার চালাতে পারবেন। ১১ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ এবং একই দিনে ফল প্রকাশ করা হবে।
রাজধানীর ব্যস্ত সায়েন্স ল্যাবরেটরি এলাকায় ঢাকা কলেজ ও ঢাকা সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে গতকাল বৃহস্পতিবার দিনভর থেমে থেমে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়েছে। এতে পুলিশ ও দুই পক্ষের মিলিয়ে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। সংঘর্ষকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে গিয়ে পুলিশকে একাধিক সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ার...২ মিনিট আগে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ নামে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেছে ছাত্রশিবির জাবি শাখা। এতে সহসভাপতি (ভিপি) পদে মনোনীত করা হয়েছে ফার্মেসি বিভাগের ৪৭ ব্যাচের শিক্ষার্থী আরিফুল্লাহ আদিবকে এবং সাধারণ সম্পাদক (জিএস) হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে ইংরেজি১ ঘণ্টা আগে
নেত্রকোনার দুর্গাপুরে বাড়ির পাশের ডোবায় পড়ে ফারুক (৮) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার বাকলজোড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃত ফারুক ওই গ্রামের কামাল মিয়ার ছেলে।১ ঘণ্টা আগে
চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে যুবকদের ‘হানি ট্র্যাপের’ ফাঁদে ফেলে অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগে রাজধানীর মিরপুর থেকে প্রতারণা চক্রের সাত সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের মিরপুর বিভাগ। আজ বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) রাতে মিরপুরের বিভিন্ন স্থানে একাধিক অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।২ ঘণ্টা আগে