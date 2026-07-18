ফুলবাড়ীতে পিকআপ ভ্যানচাপায় যুবদল নেতার মৃত্যু, ২ ঘণ্টা সড়ক অবরোধ

দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে পিকআপ ভ্যানচাপায় মিজানুর রহমান (৪৮) নামের এক ইউনিয়ন যুবদল নেতার মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার খয়েরবাড়ী ইউনিয়নের ব্রহ্মচারী নামক স্থানে দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত মিজানুর রহমান উপজেলার খয়েরবাড়ী ইউনিয়নের মহাদিপুর গ্রামের মকবুল হোসেনের ছেলে। তিনি ওই ইউনিয়নের সাবেক ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ও যুবদলের সভাপতি ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মিজানুর রহমান সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে মোটর সাইকেলযোগে লক্ষ্মীপুর বাজার থেকে ফুলবাড়ী যাচ্ছিলেন। উপজেলার খয়েরবাড়ী ইউনিয়নের ব্রহ্মচারী এলাকায় পৌঁছালে দিনাজপুর থেকে ছেড়ে আসা একটি পিকআপ ভ্যান তাঁকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই মিজানুরের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী প্রায় দুই ঘণ্টা দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। পরে স্থানীয় প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন তাঁরা। এরপর রাত সাড়ে ৯টায় যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
ফুলবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ আব্দুল লতিফ বলেন, ‘ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় সড়ক পরিবহন আইনে মামলা করা হবে।’
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