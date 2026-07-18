Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

যুবককে স্টেশন থেকে পেটাতে পেটাতে নেওয়া হলো গ্রামে, বেঁধে রাখার পর গেল প্রাণ

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
আপডেট : ১৮ জুলাই ২০২৬, ২৩: ৩২
যুবককে স্টেশন থেকে পেটাতে পেটাতে নেওয়া হলো গ্রামে, বেঁধে রাখার পর গেল প্রাণ
প্রতীকী ছবি

নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় চুরির অভিযোগে ইমন মিয়া (২৫) নামে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার রোয়াইলবাড়ি ইউনিয়নের গামরুলি গ্রামের পুরানবাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত ইমন মিয়া একই গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন কেন্দুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তারিকুল ইসলাম।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ইমন মিয়ার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় চুরির অভিযোগ ছিল। এসব অভিযোগের কারণে তিনি কিছুদিন গ্রামছাড়া ছিলেন। তবে স্থানীয়দের দাবি, মাঝেমধ্যে তিনি গ্রামে ফিরে বিভিন্ন স্থানে চুরি করে আবার চলে যেতেন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, শুক্রবার রাতে পুরানবাড়ি গ্রামের একটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ইমনের সম্পৃক্ততার অভিযোগ ওঠে। পরে শনিবার পালিয়ে যাওয়ার সময় আঠারোবাড়ি রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় স্থানীয় লোকজন তাকে আটক করেন।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, আটকের পর যুবককে পেটাতে পেটাতে গ্রামে ফিরিয়ে আনা হয়। পরে গ্রামের মসজিদের সামনে বেঁধে রাখা হলে একপর্যায়ে তিনি মারা যান।

কেন্দুয়া থানার ওসি মো. তারিকুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নেত্রকোনা আধুনিক জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ওসি আরও বলেন, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তবে নিহতের বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি সিলেট থেকে রওনা হয়েছেন এবং এসে অভিযোগ করবেন বলে জানিয়েছেন।

ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন ও অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান ওসি।

বিষয়:

চুরিকেন্দুয়ানিহতময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরনেত্রকোনা
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