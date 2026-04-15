Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীর বনানীতে বহুতল ভবনে আগুন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ এপ্রিল ২০২৬, ১৯: ৪৩
ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

রাজধানীর বনানীতে একটি বহুতল ভবনে আগুন লাগার খবর পাওয়া গেছে। আজ বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ১১ তলা ভবনটির সর্বোচ্চ তলায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আগুন নেভাতে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস। সন্ধ্যায় আগুন লাগার বিষয়টি ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের মিডিয়া সেল থেকে নিশ্চিত করা হয়।

ফায়ার সার্ভিস জানায়, রাজধানীর বনানীর কাঁচাবাজার এলাকার ১২ নম্বর সড়কের ৪৪ নম্বর বাসায় আগুন লেগেছে। ১১ তলা ভবনের ১১ তলায় আগুনের সূত্রপাত হয়। সংবাদ পাওয়ার পর সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেন।

ঘটনাস্থলটি সংশ্লিষ্ট ফায়ার স্টেশন থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। শুরুতে বারিধারা ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট আগুন নেভাতে কাজ শুরু করে। পরে পথে থাকা আরও একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছালে মোট তিনটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। এদিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আরও দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে বলে জানা গেছে।

আগুন লাগার কারণ এবং এতে কোনো হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস।

বিষয়:

বনানীঢাকা জেলারাজধানীআগুনঢাকা বিভাগঅগ্নিকাণ্ডজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

