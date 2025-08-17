Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

১৩ বছর পর ডা. নিতাই হত্যা মামলার রায়, পাঁচজনের মৃত্যুদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

১৩ বছর আগে ২০১২ সালে মাথা ও বুকে ছুরিকাঘাতে হত্যাকাণ্ডের শিকার হন জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. নারায়ণ চন্দ্র দত্ত (নিতাই)। আজ রোববার এ হত্যা মামলার রায় হয়েছে। রায়ে পাঁচজনকে মৃত্যুদণ্ড, চারজনকে আমৃত্যু কারাদণ্ড ও একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১০ এর বিচারক মো. রেজাউল করিম আসামিদের উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন—কামরুল, বকুল মিয়া, মিন্টু ওরফে বারগিরা মিন্টু ওরফে মাসুম মিন্টু, হাসান মিজি ও সাঈদ ব্যাপারী ওরফে আবু সাঈদ।

আমৃত্যু কারাদণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন—সাইদুল, প্যাদা মাসুম, আবুল কালাম ও ফয়সাল।

আর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হলেন রফিকুল ইসলাম।

বিভিন্ন দণ্ডের পাশাপাশি প্রত্যেক আসামিকে দশ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, ২০১২ সালের ২৩ আগস্ট ভোররাত ৩টা ৪৫ মিনিটে মহাখালীর ডক্টরস কোয়ার্টার্সের বাসার দোতলায় খুন হন অধ্যাপক ডা. নারায়ণ চন্দ্র দত্ত (নিতাই)। তাঁর বুক ও মাথায় ছুরিকাঘাত করা হয়। নিতাইয়ের মায়ের চিৎকারে প্রতিবেশী ডা. আক্তার হোসেনসহ নিরাপত্তাকর্মীরা এগিয়ে আসেন। গুরুতর আহতাবস্থায় বক্ষব্যাধি হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় ডা. নিতাইয়ের বাবা তড়িৎ কান্তি দত্ত ওই দিনই বনানী থানায় মামলা করেন।

২০১৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ১০ আসামিদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের পরিদর্শক গাজী আতাউর রহমান। অভিযোগপত্রে তদন্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেন, চুরি করতে গিয়ে তাঁরা ডা. নিতাই চন্দ্রকে হত্যা করেন। মিন্টু, রফিকুল, পিচ্চি কালাম, সাইদুল, প্যাদা মাসুদ ও ফয়সাল এই মামলায় ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন।

একই বছরের ২২ জুলাই আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন আদালত। মামলার বিচার চলাকালে আদালত ২৯ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। এছাড়াও পাঁচজন আসামি নিজেদের পক্ষে সাফাই সাক্ষ্য দেন।

বিষয়:

কারাদণ্ডহত্যাঢাকা বিভাগমামলাজেলার খবরচিকিৎসকমৃত্যুদণ্ড
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নিয়ম ভঙ্গের জন্য ট্রান্স নারী শিক্ষার্থীকে আজীবন বহিষ্কার, জানতে চান ১৬২ নাগরিক

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

সম্পর্কিত

এবার দুজন পঙ্গু ব্যক্তিকে ঠেলে পাঠাল বিএসএফ

এবার দুজন পঙ্গু ব্যক্তিকে ঠেলে পাঠাল বিএসএফ

স্বাস্থ্য খাতে সংস্কার আন্দোলন: চাপের মুখে শেবাচিম হাসপাতালে ১০০ যন্ত্রপাতি সচল

স্বাস্থ্য খাতে সংস্কার আন্দোলন: চাপের মুখে শেবাচিম হাসপাতালে ১০০ যন্ত্রপাতি সচল

শ্রীপুরে কারখানার দেয়াল ধসে গার্মেন্টস শ্রমিক নিহত

শ্রীপুরে কারখানার দেয়াল ধসে গার্মেন্টস শ্রমিক নিহত

কনটেইনারবাহী গাড়িতে পালানোর সময় পুলিশ কোপানো মামলার মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

কনটেইনারবাহী গাড়িতে পালানোর সময় পুলিশ কোপানো মামলার মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার