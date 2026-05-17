ইয়াবা কারবারির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর আরামবাগ এলাকা থেকে ২৮ হাজার পিছ ইয়াবা উদ্ধারের ঘটনায় এক মাদক কারবারিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির নাম মো. নাজিম উদ্দিন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের এই মামলায় আসামিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। জরিমানার টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাঁকে আরও দুই মাসের কারাভোগ করতে হবে বলে রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

আজ রোববার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. সাব্বির ফয়েজ এই রায় দেন।

আদালতের বেঞ্চ সহকারী রিয়াজ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, কারাগারে থাকা এই আসামিকে রায় ঘোষণার সময় আদালতে হাজির করা হয়। রায় ঘোষণা শেষে সাজা পরোয়ানাসহ আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মামলা এজাহার থেকে জানা যায়, ২০২৫ সালের ৩ জুলাই সকাল সাড়ে ৮টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি দল মতিঝিল থানার আরামবাগ এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় আউটার সার্কুলার রোডের পাশে অবস্থিত এজিবি কলোনির সামনে থেকে মো. নাজিম উদ্দিনকে আটক করা হয়।

তল্লাশির সময় তাঁর হাতে থাকা একটি ব্যাগ এবং পরিহিত প্যান্টের পকেট থেকে মোট ২৮ হাজার পিছ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। ১৪০টি ছোট পলিথিন প্যাকেটে রাখা এসব ইয়াবার মোট ওজন ছিল প্রায় ২ দশমিক ৮ কেজি। এ সময় মাদক কারবারে ব্যবহৃত একটি মোবাইল ফোনও জব্দ করা হয়।

এ ঘটনায় মতিঝিল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়। পরে তদন্ত শেষে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গত বছরের ৩০ অক্টোবর আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

অভিযোগপত্রে বলা হয়, আসামি নাজিম উদ্দিন একজন মাদক কারবারি। দেশের সীমান্ত এলাকা থেকে মাদক চোরাচালানের মাধ্যমে রাজধানীতে নিয়ে এসে তিনি বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করতেন।

গত ২৯ মার্চ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের মধ্য দিয়ে এ মামলায় বিচার শুরুর আদেশ দেন আদালত। মামলার বিচার চলাকালে ৬ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করেন আদালত।

