ইয়াবা কারবারির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

রাজধানীর আরামবাগ এলাকা থেকে ২৮ হাজার পিছ ইয়াবা উদ্ধারের ঘটনায় এক মাদক কারবারিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির নাম মো. নাজিম উদ্দিন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের এই মামলায় আসামিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। জরিমানার টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাঁকে আরও দুই মাসের কারাভোগ করতে হবে বলে রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।
আজ রোববার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. সাব্বির ফয়েজ এই রায় দেন।
আদালতের বেঞ্চ সহকারী রিয়াজ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, কারাগারে থাকা এই আসামিকে রায় ঘোষণার সময় আদালতে হাজির করা হয়। রায় ঘোষণা শেষে সাজা পরোয়ানাসহ আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
মামলা এজাহার থেকে জানা যায়, ২০২৫ সালের ৩ জুলাই সকাল সাড়ে ৮টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি দল মতিঝিল থানার আরামবাগ এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় আউটার সার্কুলার রোডের পাশে অবস্থিত এজিবি কলোনির সামনে থেকে মো. নাজিম উদ্দিনকে আটক করা হয়।
তল্লাশির সময় তাঁর হাতে থাকা একটি ব্যাগ এবং পরিহিত প্যান্টের পকেট থেকে মোট ২৮ হাজার পিছ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। ১৪০টি ছোট পলিথিন প্যাকেটে রাখা এসব ইয়াবার মোট ওজন ছিল প্রায় ২ দশমিক ৮ কেজি। এ সময় মাদক কারবারে ব্যবহৃত একটি মোবাইল ফোনও জব্দ করা হয়।
এ ঘটনায় মতিঝিল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়। পরে তদন্ত শেষে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গত বছরের ৩০ অক্টোবর আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।
অভিযোগপত্রে বলা হয়, আসামি নাজিম উদ্দিন একজন মাদক কারবারি। দেশের সীমান্ত এলাকা থেকে মাদক চোরাচালানের মাধ্যমে রাজধানীতে নিয়ে এসে তিনি বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করতেন।
গত ২৯ মার্চ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের মধ্য দিয়ে এ মামলায় বিচার শুরুর আদেশ দেন আদালত। মামলার বিচার চলাকালে ৬ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করেন আদালত।
খুলনার ডুমুরিয়ায় জব্দ করা হরিণের মাংস ভাগাভাগি ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ঘুষ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগে দুই পুলিশ কনস্টেবলকে সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ার পর এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।৪ মিনিট আগে
পিরোজপুরের নেছারাবাদে ‘শয়তানের নিশ্বাস’ বা ডেভিলস ব্রেথ ব্যবহার করে এক নার্সের কাছ থেকে প্রায় চার লাখ টাকার স্বর্ণালঙ্কার ও মূল্যবান সামগ্রী হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর বাজারে আসা নারীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয়রা বলছেন, এলাকায় একই ধরনের প্রতারণার ঘটনা আগেও ঘটেছে।১ ঘণ্টা আগে
রাজশাহীর দুর্গাপুরে শিশু হুমায়রা জান্নাতের মরদেহ দাফনের আগে হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করেছে বিক্ষুব্ধ জনতা। এ সময় মরদেহবাহী অ্যাম্বুলেন্স আটকে রাখা হয় এবং সন্দেহভাজন এক ব্যক্তির বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
কক্সবাজারের সেন্ট মার্টিন উপকূলে কোস্ট গার্ড ও নৌবাহিনীর যৌথ অভিযানে মিয়ানমারে পাচারের সময় ২ হাজার ৪০০ বস্তা সিমেন্ট, তিনটি মাছ ধরার ট্রলারসহ ৩৩ জনকে আটক করা হয়েছে। জব্দ করা সিমেন্টের বাজারমূল্য প্রায় ১৬ লাখ টাকা বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।১ ঘণ্টা আগে