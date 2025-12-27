Ajker Patrika

পুরান ঢাকায় বাহাদুর শাহ পার্কের পাশ থেকে অজ্ঞাত লাশ উদ্ধার

জবি প্রতিনিধি‎
ছবি: সংগৃহীত
‎রাজধানীর পুরান ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্ক-সংলগ্ন এলাকা থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) রাতে লাশটি উদ্ধার করে সূত্রাপুর থানায় নেওয়া হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজ দুপুর থেকে বাহাদুর শাহ পার্ক এলাকায় লাশটি পড়ে থাকতে দেখা যায়। পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।‎

‎এ বিষয়ে সূত্রাপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আনোয়ার হোসাইন বলেন, ‘সন্ধ্যা সাড়ে ৫টার দিকে আমরা খবর পাই। ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করা হয়। এখন পর্যন্ত পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। থানায় নিয়ে ফিঙ্গারপ্রিন্টের মাধ্যমে পরিচয় শনাক্তের চেষ্টার পর প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

