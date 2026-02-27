নারিন্দায় এসি বিস্ফোরণে একই পরিবারের তিনজন দগ্ধ

রাজধানীর পুরান ঢাকার নারিন্দা এলাকার একটি বাড়ির দ্বিতীয় তলায় শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (এসি) বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এসি থেকে ছড়ানো আগুনে তিনজন দগ্ধ হয়েছেন। তাঁরা হলেন মুক্তার ব্যাপারী, তাঁর স্ত্রী সেলিনা বেগম ও ছেলে সেলিম ব্যাপারী। গুরুতর অবস্থায় তাঁদের জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত পৌনে ১টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।
ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তর নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কর্মকর্তা খালেদা আক্তার আজকের পত্রিকাকে জানান, নারিন্দার ওয়ারীর কাঁচাবাজারের পাশে একটি পাঁচতলা ভবনের দ্বিতীয় তলায় এসির বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে এসি থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়লে কয়েকজন আহত হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে সূত্রাপুর ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট যায়। তবে এর আগেই আগুন নিভে যায়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, বিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রধান শিক্ষক এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং তা স্বচ্ছভাবে উপস্থাপন করছেন না। বিদ্যালয়ের নামে থাকা কয়েকটি দোকানঘরের বরাদ্দ ও ভাড়ার অর্থের হিসাবও তিনি নিজেই পরিচালনা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলার সোনাপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের হায়দর আলী ব্যাপারী বাড়ির শাহ আলম ইফতার করার জন্য তাঁর অটোরিকশা সড়কের পাশে রেখে যান। কয়েক মিনিটের মধ্যে সেটি চুরি হয়ে যায়। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় খোঁজাখুঁজি করে চার সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
বরিশাল জেলা ও দায়রা জজ আদালতের এজলাসে ভাঙচুর ও বিচারকের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণের ঘটনায় তদন্ত করে প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে বলে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ আবদুল্লাহ আল ইউসুফ ও অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ মো. মিল্টন হোসেন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিবেদনটি বরিশাল মহানগর...১ ঘণ্টা আগে
মানিকগঞ্জের সিংগাইরে মাদকবিরোধী অভিযানে গিয়ে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) সদস্যরা হামলার শিকার হয়েছেন। এ সময় হামলাকারীরা হ্যান্ডকাফ পরিহিত মাদক কারবারি লাবু মিয়াকে (৫৪) ছিনিয়ে নিয়ে যায়। বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে উপজেলার ধল্লা ইউনিয়নের চর উলাইল এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।৩ ঘণ্টা আগে