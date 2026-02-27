Ajker Patrika
গাজীপুর

কালিয়াকৈরে খোলা ম্যানহোলে পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় শিশুর মৃত্যু

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) সংবাদদাতা
কালিয়াকৈরে খোলা ম্যানহোলে পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় শিশুর মৃত্যু
গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্রা ত্রিমোড় এলাকায় খোলা ড্রেনের ম্যানহোলে পড়ে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক-সংলগ্ন একটি পানি নিষ্কাশন ড্রেনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, সড়কের পাশের গভীর ড্রেনের একটি ম্যানহোল খোলা ছিল। ওই সময় অজ্ঞাতপরিচয় পথচারী শিশুটি অসাবধানতাবশত সেখানে পড়ে নিখোঁজ হয়। ঘটনাটি দেখে এলাকাবাসী দ্রুত ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয়।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় ম্যানহোলের ভেতর থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়। তবে উদ্ধার করার পর তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। পরে মরদেহ কালিয়াকৈর থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মারা যাওয়া শিশুটির পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। তার পরনে ছিল খয়েরি রঙের প্যান্ট ও কালো জ্যাকেট। পুলিশ জানিয়েছে, শিশুটির পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের ইনচার্জ ইফতেখার হাসান রায়হান চৌধুরী বলেন, প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

কালিয়াকৈর থানার উপপরিদর্শক সানোয়ার হোসেন বলেন, মরদেহ থানায় রাখা হয়েছে। পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

