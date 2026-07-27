লাইসেন্স ফিরে পেল আদ্-দ্বীন হাসপাতাল

ছয় নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় বাতিল হওয়া রাজধানীর মগবাজারে অবস্থিত আদ্-দ্বীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের লাইসেন্স তিনটি শর্তে পুনর্বহাল করেছে সরকার। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের করা আপিল ও এ ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে শর্তসাপেক্ষে হাসপাতালটির লাইসেন্স পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
আজ সোমবার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. কামরুজ্জামান চৌধুরীর সই করা এক আদেশে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়।
আদ্-দ্বীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নির্বাহী পরিচালকের কাছে পাঠানো ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, নির্ধারিত শর্তগুলো কঠোরভাবে প্রতিপালন সাপেক্ষে হাসপাতালটি পুনরায় পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হলো।
চিঠিতে বলা হয়, ছয় নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের করা আপিল ও এ বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর আপিলটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সর্বসম্মত মতামতের ভিত্তিতে হাসপাতালটির কার্যক্রম বাতিলের আদেশ প্রত্যাহার করে নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে পুনরায় পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
পুনর্বহালের ক্ষেত্রে সরকার তিনটি শর্ত আরোপ করেছে। প্রথমত, দ্য মেডিকেল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২-এর সব বিধান কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, লাইসেন্সে উল্লেখিত ত্রুটি ও ঘাটতিগুলো দ্রুত নিরসন করে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। তৃতীয়ত, এসব শর্ত প্রতিপালনে ব্যর্থ হলে সরকার যেকোনো সময় হাসপাতালটির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারবে।
গত ২৭ মে ভোরে আদ্-দ্বীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পোস্ট-অপারেটিভ ওয়ার্ডে মাত্র তিন ঘণ্টার ব্যবধানে ছয় নবজাতকের মৃত্যু হয়। ঘটনাটি ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তদন্ত কমিটি গঠন করে। পাশাপাশি হাসপাতালটিতে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা ও রোগীর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।
তদন্তে হাসপাতালের ব্যবস্থাপনায় একাধিক ত্রুটি, সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে ঘাটতি, পরিবেশগত সমস্যা এবং দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক ও নার্সদের অবহেলার চিত্র উঠে আসে। তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়। তবে তাদের ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হওয়ায় গত ১১ জুন হাসপাতালটির লাইসেন্স বাতিল করা হয়। একই সঙ্গে আইন অনুযায়ী ৩০ দিনের মধ্যে সরকারের কাছে আপিল করার সুযোগ রয়েছে বলেও জানানো হয়েছিল।
উল্লেখ্য, আদ্-দ্বীন হাসপাতাল অলাভজনক দাতব্য প্রতিষ্ঠান আদ্-দ্বীন ফাউন্ডেশনের মালিকানাধীন। এই ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান সেখ মহিউদ্দিন। তিনি আকিজ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম সেখ আকিজ উদ্দিনের বড় ছেলে।
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