মিরপুরে বলসদৃশ বস্তু দিয়ে খেলছিল শিশু, বিস্ফোরণে গুরুতর আহত

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ১৮: ৩৪
ফাইল ছবি

রাজধানীর মিরপুরে আনসার ক্যাম্প বিহারিপাড়ায় কুড়িয়ে পাওয়া বল সদৃশ বস্তু বিস্ফোরণে এক শিশু গুরুতর আহত হয়েছে। আজ শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সকাল ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ওই শিশুর নাম তামিম হোসেন (১০)। ক্যাম্পের ভেতরে একটি মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে সে।

আহত শিশুটির মা নার্গিস আক্তার জানান, তাঁরা মিরপুর-১, আনসার ক্যাম্প, বিহারিপাড়ায় থাকেন। তিনি নিজে অন্যের বাসায় কাজ করেন। আর শিশুটির বাবা আনোয়ার হোসেন শারীরিক অসুস্থ।

তিনি জানান, আজ শুক্রবার তামিমের মাদ্রাসা বন্ধ থাকায় সে বাসায় ছিল। সকালবেলায় তামিমকে বাসায় রেখে কাজে যান তিনি। এরপর সাড়ে ১০টার দিকে বাসায় ফিরে বাড়িতে অনেক মানুষের ভিড় দেখতে পান। তখন জানতে পারেন, বিহারিপাড়া মসজিদের পাশে ময়লার ভাগাড়ে বলের মতো একটি বস্তু পেয়ে খেলার জন্য সেটি বাসায় নিয়ে আসে তামিম। এ সময় তার সঙ্গে কয়জন শিশু ছিল। পরে সেটি নিয়ে মসজিদের পাশে খেলছিল। একপর্যায়ে সেটি বিস্ফোরণ ঘটে। এতে তামিমের পেটের ডান পাশে এবং ডান হাতে মারাত্মক জখম হয়।

আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, শিশুটি জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তার অবস্থা গুরুতর। তার পেটে ও হাতে গুরুতর জখম হয়েছে। ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে। তারা বিষয়টি তদন্ত করছে।

যে কারণে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ইসরায়েলের দুজন প্রধানমন্ত্রী

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

ফিলিস্তিনিদের বের করে দেওয়া হবে না, বরং উল্টোটা ঘটবে: ট্রাম্প

১০ বিলিয়ন ডলারের ঋণের সন্ধানে তেলসমৃদ্ধ সৌদি আরব, কিন্তু কেন

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

দেবিদ্বারে ভাঙা সড়কে মাছ ছাড়লেন হাসনাত আবদুল্লাহ

রাবি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁসের অভিযোগ ছাত্রদল-শিবিরের বিরুদ্ধে

হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতিতে নবজাতকের মৃত্যুর অভিযোগ, টাকা দিয়ে রফার চেষ্টা

ইবিতে শিক্ষক নিয়োগে ছাত্রলীগের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে ছাত্রদলের বিক্ষোভ

