মিরপুরে বলসদৃশ বস্তু দিয়ে খেলছিল শিশু, বিস্ফোরণে গুরুতর আহত

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর মিরপুরে আনসার ক্যাম্প বিহারিপাড়ায় কুড়িয়ে পাওয়া বল সদৃশ বস্তু বিস্ফোরণে এক শিশু গুরুতর আহত হয়েছে। আজ শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সকাল ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
ওই শিশুর নাম তামিম হোসেন (১০)। ক্যাম্পের ভেতরে একটি মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে সে।
আহত শিশুটির মা নার্গিস আক্তার জানান, তাঁরা মিরপুর-১, আনসার ক্যাম্প, বিহারিপাড়ায় থাকেন। তিনি নিজে অন্যের বাসায় কাজ করেন। আর শিশুটির বাবা আনোয়ার হোসেন শারীরিক অসুস্থ।
তিনি জানান, আজ শুক্রবার তামিমের মাদ্রাসা বন্ধ থাকায় সে বাসায় ছিল। সকালবেলায় তামিমকে বাসায় রেখে কাজে যান তিনি। এরপর সাড়ে ১০টার দিকে বাসায় ফিরে বাড়িতে অনেক মানুষের ভিড় দেখতে পান। তখন জানতে পারেন, বিহারিপাড়া মসজিদের পাশে ময়লার ভাগাড়ে বলের মতো একটি বস্তু পেয়ে খেলার জন্য সেটি বাসায় নিয়ে আসে তামিম। এ সময় তার সঙ্গে কয়জন শিশু ছিল। পরে সেটি নিয়ে মসজিদের পাশে খেলছিল। একপর্যায়ে সেটি বিস্ফোরণ ঘটে। এতে তামিমের পেটের ডান পাশে এবং ডান হাতে মারাত্মক জখম হয়।
আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, শিশুটি জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তার অবস্থা গুরুতর। তার পেটে ও হাতে গুরুতর জখম হয়েছে। ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে। তারা বিষয়টি তদন্ত করছে।
