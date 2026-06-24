Ajker Patrika
ঢাকা

‎কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের আরও ২৬ জন গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
‎কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের আরও ২৬ জন গ্রেপ্তার
প্রতীকী ছবি

‎রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় গত ২৪ ঘণ্টায় অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের আরও ২৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। মঙ্গলবার (২৩ জুন) পৃথক অভিযানে এদের গ্রেপ্তার করা হয়।

মঙ্গলবার দিবাগত রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ডিএমপি জানায়, জননিরাপত্তা নিশ্চিত এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় ২৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীডিএমপিঢাকা বিভাগজেলার খবরআওয়ামী লীগ
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