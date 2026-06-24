রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে পুলিশের বিশেষ অভিযানে ২০ জন গ্রেপ্তার

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে ২০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
আজ বুধবার ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার নিয়াজ মেহেদীর পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার (২৩ জুন) যাত্রাবাড়ী থানা-পুলিশ থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে নিয়মিত ও পরোয়ানাভুক্ত মামলার আসামিসহ বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত ২০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন—নাজমুল হাসান (১৯), রাকিব হোসেন ওরফে আকিব (২০), সাইফুল ইসলাম (২৯), মো. শেখ ফরিদ (২০), মো. এনামুল হক (২২), আবুল কালাম (৫৫), আব্দুল রুবেল ওরফে আরিফ (৩২), মো. নয়ন (২৪), ইয়াসিন আরাফাত (২২), রহমত উল্লাহ (১৯), জাহিদুল ইসলাম (২০), অর্ক মনি ঝাড়ৈ (৩০), আব্দুল হান্নান (২২), মারুফ খান (২৩), মো. আব্দুল্লাহ (২১), মো. সাইদুল (২৮), মো. রাব্বী (২০), রিজাউল শেখ (৫৫), মো. রাসেদ খান সেতু (৩২) এবং মোসা. রেশমী বেগম (২৫)। এদের মধ্যে নিয়মিত ও পরোয়ানাভুক্ত মামলার আসামি ও বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অপরাধী রয়েছেন। গ্রেপ্তারের পর এসব আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
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