শ্যামলীতে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল থেকে ককটেল বিস্ফোরণ, গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর শ্যামলীতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা ঝটিকা মিছিল করেছেন। আজ মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টার দিকে মিছিল থেকে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এ সময় হাতেনাতে পাঁচজনকে আটক করে পুলিশ। পরে শেরেবাংলা নগর থানায় তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। সেই মামলায় তাঁদের গ্রেপ্তার দেখায় পুলিশ।
গ্রেপ্তারের বিষয়টি সন্ধ্যায় আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন শেরেবাংলা নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমাউল হক।
ওসি বলেন, আজ সকাল ৮টার দিকে শ্যামলী শিশুমেলা থেকে ৭০-৮০ জন ঝটিকা মিছিল বের করেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে মিছিলে থাকা ব্যক্তিরা ককটেল বিস্ফোরণ ঘটান। পরে ধাওয়া দিয়ে পাঁচজনকে আটক করা হয়। এ সময় আরও কয়েকজন মোটরসাইকেল নিয়ে জয় বাংলা স্লোগান দিতে থাকেন।
আটকের সময় তাঁদের কাছ থেকে একটি মোটরসাইকেল ও একটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে। যাচাই-বাছাই শেষে বিকেলে তাঁদের বিরুদ্ধে থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। সেই মামলায় তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে বলে জানান ওসি ইমাউল।
একে একে ১৭ বিয়ে করার অভিযোগে বরিশাল বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) কবির হোসেন পাটোয়ারীর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বরিশাল মেট্রোপলিটন আমলি আদালতে মামলাটি দায়ের করা হয়। আদালতের বিচারক সাদিক আহম্মেদ মামলাটি আমলে নিয়ে পিবিআইকে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের আদেশ দিয়েছেন।৯ মিনিট আগে
পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে গোখরা সাপের ছোবল খেয়ে এক বৃদ্ধা জ্যান্ত সাপটিকে সঙ্গে নিয়েই হাসপাতালে হাজির হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে উপজেলার দেবীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এ ঘটনা ঘটে।২৩ মিনিট আগে
খুলনা শহরের ড্যাপস ক্লিনিক থেকে নবজাতক চুরির ঘটনায় আটক নার্গিস বেগমকে (৫৫) গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সদর থানায় মামলা হওয়ার পর তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। এর আগে সোমবার সন্ধ্যায় নগরীর রূপসা ইস্পাহানি গলিতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।৪০ মিনিট আগে
হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষের করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি মো. রেজাউল হক আজ মঙ্গলবার নট দিস উইক (চলতি সপ্তাহে নয়) বলে আদেশ দেন।৪২ মিনিট আগে