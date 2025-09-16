Ajker Patrika
শ্যামলীতে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল থেকে ককটেল বিস্ফোরণ, গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর শ্যামলীতে ঝটিকা মিছিল করেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া
রাজধানীর শ্যামলীতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা ঝটিকা মিছিল করেছেন। আজ মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টার দিকে মিছিল থেকে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এ সময় হাতেনাতে পাঁচজনকে আটক করে পুলিশ। পরে শেরেবাংলা নগর থানায় তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। সেই মামলায় তাঁদের গ্রেপ্তার দেখায় পুলিশ।

গ্রেপ্তারের বিষয়টি সন্ধ্যায় আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন শেরেবাংলা নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমাউল হক।

ওসি বলেন, আজ সকাল ৮টার দিকে শ্যামলী শিশুমেলা থেকে ৭০-৮০ জন ঝটিকা মিছিল বের করেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে মিছিলে থাকা ব্যক্তিরা ককটেল বিস্ফোরণ ঘটান। পরে ধাওয়া দিয়ে পাঁচজনকে আটক করা হয়। এ সময় আরও কয়েকজন মোটরসাইকেল নিয়ে জয় বাংলা স্লোগান দিতে থাকেন।

আটকের সময় তাঁদের কাছ থেকে একটি মোটরসাইকেল ও একটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে। যাচাই-বাছাই শেষে বিকেলে তাঁদের বিরুদ্ধে থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। সেই মামলায় তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে বলে জানান ওসি ইমাউল।

বিষয়:

ককটেলরাজধানীঢাকা বিভাগঢাকাশ্যামলীআওয়ামী লীগমিছিল
