সাভারে ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতি, টাকা ও ৪০ ভরি স্বর্ণালংকার লুটের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
সাভারের হেমায়তপুরে জয়নাবাড়ি এলাকায় এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ডাকাতেরা এ সময় ১৫ লাখ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুটে নিয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে স্থানীয় ব্যবসায়ী শাহজাহানের বাড়িতে ডাকাতির এ ঘটনা ঘটেছে।
পুলিশ বলছে, ডাকাতি নয়, জয়নাবাড়ি এলাকায় চুরির ঘটনা ঘটেছে।
বাড়ির মালিক শাহজাহান বলেন, ‘মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে ডাকাতেরা নিচতলায় ফটক ভেঙে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে। এরপর দ্বিতীয় তলায় আমার ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে তারা প্রথমে আমার ছেলের কক্ষে প্রবেশ করে। এরপর ডাকাতেরা অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে আমার ছেলেকে দিয়ে আমাকে ডেকে তোলে। আমি দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তারা আমার কক্ষে প্রবেশ করে আমাকে ও আমার স্ত্রীকে বেঁধে ফেলে। এরপর তারা আমার কক্ষে থাকা প্রায় ১৫ লাখ টাকা ও প্রায় ৪০ ভরি ওজনের স্বর্ণালংকার লুটে নেয়। ডাকাতেরা আমার ছেলেসহ পরিবারের কয়কজনকে মারধর করে।’
শাহজাহান বলেন, ডাকাতেরা চলে যাওয়ার সময় সিসিটিভি ক্যামেরা খুলে নিয়ে যায় এবং কাউকে চিনতে পেরে নাম প্রকাশ করলে হত্যার হুমকিও দিয়ে যায়।
সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুয়েল মিয়া বলেন, ‘ডাকাতি নয়, গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে শাহজাহানের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোর গ্রিল কেটে ভেতরে ঢুকে কিছু মালামাল চুরি করে নিয়ে যায়। তবে লিখিত কোনো অভিযোগ পাইনি।’
ওসি জুয়েল মিয়া বলেন, খবর পাওয়ার পর পুলিশ পাঠানো হয়েছে। যাচাই-বাছাই করে দেখা হচ্ছে।
