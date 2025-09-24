Ajker Patrika
সাভারে ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতি, টাকা ও ৪০ ভরি স্বর্ণালংকার লুটের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
সাভারের হেমায়তপুরে জয়নাবাড়ি এলাকায় এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ডাকাতেরা এ সময় ১৫ লাখ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুটে নিয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে স্থানীয় ব্যবসায়ী শাহজাহানের বাড়িতে ডাকাতির এ ঘটনা ঘটেছে।

পুলিশ বলছে, ডাকাতি নয়, জয়নাবাড়ি এলাকায় চুরির ঘটনা ঘটেছে।

বাড়ির মালিক শাহজাহান বলেন, ‘মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে ডাকাতেরা নিচতলায় ফটক ভেঙে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে। এরপর দ্বিতীয় তলায় আমার ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে তারা প্রথমে আমার ছেলের কক্ষে প্রবেশ করে। এরপর ডাকাতেরা অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে আমার ছেলেকে দিয়ে আমাকে ডেকে তোলে। আমি দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তারা আমার কক্ষে প্রবেশ করে আমাকে ও আমার স্ত্রীকে বেঁধে ফেলে। এরপর তারা আমার কক্ষে থাকা প্রায় ১৫ লাখ টাকা ও প্রায় ৪০ ভরি ওজনের স্বর্ণালংকার লুটে নেয়। ডাকাতেরা আমার ছেলেসহ পরিবারের কয়কজনকে মারধর করে।’

শাহজাহান বলেন, ডাকাতেরা চলে যাওয়ার সময় সিসিটিভি ক্যামেরা খুলে নিয়ে যায় এবং কাউকে চিনতে পেরে নাম প্রকাশ করলে হত্যার হুমকিও দিয়ে যায়।

সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুয়েল মিয়া বলেন, ‘ডাকাতি নয়, গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে শাহজাহানের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোর গ্রিল কেটে ভেতরে ঢুকে কিছু মালামাল চুরি করে নিয়ে যায়। তবে লিখিত কোনো অভিযোগ পাইনি।’

ওসি জুয়েল মিয়া বলেন, খবর পাওয়ার পর পুলিশ পাঠানো হয়েছে। যাচাই-বাছাই করে দেখা হচ্ছে।

বিষয়:

ডাকাতিঢাকা জেলাঢাকা বিভাগসাভারলুটপাটঢাকাজেলার খবরব্যবসায়ী
স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

চট্টগ্রামে পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে ছাত্রলীগের মিছিল

চট্টগ্রামে পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে ছাত্রলীগের মিছিল

সাবেক ভূমিমন্ত্রী জাবেদের চেক দিয়ে ১ কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন, কর্মকর্তা আটক

সাবেক ভূমিমন্ত্রী জাবেদের চেক দিয়ে ১ কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন, কর্মকর্তা আটক

খাগড়াছড়িতে স্কুলছাত্রী দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার, আগামীকাল সড়ক অবরোধের ডাক

খাগড়াছড়িতে স্কুলছাত্রী দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার, আগামীকাল সড়ক অবরোধের ডাক

