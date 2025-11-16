গুলশানে মাদক বিক্রির টাকা লেনদেন দ্বন্দ্বে যুবককে হত্যা, মাদারীপুর থেকে আসামি গ্রেপ্তার

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি
রাজধানীর গুলশানে মাদক বিক্রির টাকা লেনদেনের দ্বন্দ্ব ও পূর্বশত্রুতার জের ধরে সাইদুল ইসলাম সৌরভকে (২৭) হত্যার ঘটনায় মাদারীপুর থেকে মো. শামীমকে (২৫) গ্রেপ্তার করেছে র্যাব।
মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার বহেরাতলা রফিউদ্দিন বাজার থেকে শনিবার (১৫ নভেম্বর) বিকেলে তাঁকে র্যাব-১ ও র্যাব-৮-এর যৌথ অভিযানে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার হওয়া শামীম শরীয়তপুরের ডামুড্যা উপজেলার তিলই গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে। বর্তমানে গুলশানের শাহজাদপুর ভাটারা এলাকায় থাকে।
এ বিষয়ে র্যাব-১-এর সহকারী পুলিশ সুপার (ভারপ্রাপ্ত মিডিয়া অফিসার) মো. পারভেজ রানা শনিবার রাতে বলেন, গুলশানের ৫৫নং রোডের শেষ মাথায় লেকের পাড়ে ভুক্তভোগী সাইদুল ইসলাম সৌরভকে ১০ নভেম্বর রাতে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় মাসুম বিল্লাহ বাদী হয়ে গুলশান থানায় হত্যা মামলা করেন। পরবর্তীকালে ছায়াতদন্তের মাধ্যমে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে শামীমকে মাদারীপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
পারভেজ রানা বলেন, গ্রেপ্তার হওয়া শামীমের সঙ্গে নিহত সাইদুল ইসলাম সৌরভের মাদক বিক্রির টাকার লেনদেন ও পূর্বশত্রুতা ছিল। এর জের ধরে তাদের মধ্যে তর্কবিতর্ক হয়েছিল। কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে শামীম সৌরভকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাতে হত্যা করে পালিয়ে যায়।
গ্রেপ্তারের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে শামীম হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গুলশান থানা পুলিশের কাছে তাঁকে হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন র্যাব কর্মকর্তা পারভেজ রানা।
২৬ টুকরা লাশ
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীতে আশরাফুল হককে (৪২) হত্যার পর লাশ ২৬ টুকরা করে হাইকোর্ট এলাকায় ফেলার কারণ হিসেবে দুই রকম তথ্য দিয়েছে র্যাব ও পুলিশ। র্যাবের দাবি, প্রেমের ফাঁদে ফেলে ১০ লাখ টাকা আদায়ের পরিকল্পনা থেকে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। তবে ডিবি পুলিশ বলছে, এই হত্যার নেপথ্যে রয়েছে ত্রিভুজ প্রেম।
কারওয়ান বাজারে র্যাবের মিডিয়া সেন্টারে গতকাল শনিবার সকালে র্যাব-৩-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফায়েজুল আরেফীন এবং পরে মিন্টো রোডে ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম পৃথক সংবাদ সম্মেলনে এই হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে পাওয়া তথ্য তুলে ধরেন। এই মামলার প্রধান আসামি ফরেজুল ইসলাম জরেজকে (৩৯) গত শুক্রবার রাতে ঢাকা মহানগর ডিবি পুলিশ কুমিল্লার দাউদকান্দি থেকে এবং জরেজের বান্ধবী শামীমা আক্তারকে (৩৩) লাকসাম থেকে গ্রেপ্তার করে র্যাব।
হাইকোর্ট এলাকায় জাতীয় ঈদগাহের ফটকের কাছে ফুটপাতে নীল ড্রাম থেকে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রংপুরের বদরগঞ্জের কাঁচামাল ব্যবসায়ী আশরাফুলের ২৬ টুকরা মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে সিআইডি তাঁর পরিচয় শনাক্ত করে। এ ঘটনায় শুক্রবার তাঁর ছোট বোন আনজিলা বাদী হয়ে আশরাফুলের বন্ধু জরেজকে প্রধান আসামি করে শাহবাগ থানায় মামলা করেন। আশরাফুলের মরদেহ গতকাল সকালে জানাজা শেষে বদরগঞ্জের গোপালপুর নয়াপাড়া গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।
সংবাদ সম্মেলনে র্যাব দাবি করে, শামীমা ও জরেজের মধ্যে এক বছরের বেশি সময় ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। জরেজের পরিকল্পনা ছিল, শামীমাকে ব্যবহার করে আশরাফুলকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে ১০ লাখ টাকা আদায় করা। পরিকল্পনা অনুযায়ী জরেজ ১১ নভেম্বর আশরাফুলকে নিয়ে রংপুর থেকে ঢাকায় আসেন। ১২ নভেম্বর শনির আখড়া এলাকায় একটি বাসা ভাড়া নেন। শামীমাও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। সেখানে সেদিন দুপুরে শামীমা আশরাফুলকে শরবতের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অচেতন করেন। পরে আশরাফুল ও শামীমার আপত্তিকর ভিডিও ধারণ করা হয়, যা দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে টাকা আদায়ের পরিকল্পনা ছিল। ভিডিওটি শামীমার মোবাইল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।
র্যাব আরও বলেছে, জরেজ পরে অচেতন আশরাফুলের হাত বেঁধে মুখে স্কচ টেপ লাগান এবং হাতুড়ি দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করেন। উপর্যুপরি আঘাত ও শ্বাসরোধ হয়ে আশরাফুল মারা যান। পরদিন সকালে মরদেহ গুম করতে বাজার থেকে দুটি প্লাস্টিকের ড্রাম আনা হয়। পরে মরদেহ টুকরা করে ড্রামে ভরে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে হাইকোর্ট এলাকায় ফেলে রেখে যান তাঁরা। হত্যায় ব্যবহৃত দড়ি, স্কচ টেপ ও আশরাফুলের রক্তমাখা পোশাক উদ্ধার করা হয়েছে।
এদিকে সংবাদ সম্মেলনে ডিবি পুলিশ বলছে, পুরো ঘটনাই ত্রিভুজ প্রেমের জটিলতার পরিণতি। ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার শফিকুল ইসলামের বক্তব্য অনুযায়ী, মালয়েশিয়াপ্রবাসী জরেজের সঙ্গে তিন বছরের বেশি আগে একটি অ্যাপের মাধ্যমে শামীমার পরিচয় হয়। পরে তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দেড় মাস আগে জরেজ দেশে ফেরার পরও সেই যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। বিষয়টি জানতে পেরে জরেজের স্ত্রী তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু আশরাফুলের সাহায্য চান এবং শামীমার নম্বর দেন। পরে আশরাফুল নিজেই শামীমার সঙ্গে প্রেমে জড়িয়ে পড়েন এবং তাঁরা ভিডিও কলে নিয়মিত যোগাযোগ করতেন।
ডিবি জানায়, শামীমা ১৪ লাখ টাকার বিনিময়ে জরেজকে জাপানে পাঠানোর প্রস্তাব দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে জরেজ ও আশরাফুল ১১ নভেম্বর রংপুর থেকে ঢাকায় আসেন এবং শনির আখড়ায় শামীমাকে সঙ্গে নিয়ে বাসা ভাড়া নেন। সেখানে জরেজ বুঝতে পারেন, শামীমা ও আশরাফুলের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছে। এ নিয়ে তর্কাতর্কির একপর্যায়ে শামীমা চিৎকার করলে জরেজ আশরাফুলের হাত বেঁধে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করেন। এরপর মুখের ভেতর ওড়না ঢুকিয়ে স্কচ টেপ দিয়ে পেঁচিয়ে দেন। কিছুক্ষণ পরই আশরাফুল মারা যান। পরে মরদেহ টুকরা করে প্লাস্টিকের ড্রামে ভরে হাইকোর্ট এলাকায় ফেলে দেওয়া হয়।
গ্রেপ্তার দুজনের জিজ্ঞাসাবাদের বরাত দিয়ে হত্যার কারণ সম্পর্কে দুই সংস্থার পৃথক বক্তব্যে হত্যার প্রকৃত কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। অবশ্য পুলিশ ও র্যাব বলছে, গ্রেপ্তার দুজনকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ, প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং ফরেনসিক পরীক্ষার পর হত্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য পরিষ্কার হবে।
আশরাফুলের দাফন সম্পন্ন
বদরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি জানান, আশরাফুল হকের মরদেহ শুক্রবার দিবাগত মধ্যরাতে বদরগঞ্জের গোপালপুর নয়াপাড়া গ্রামের বাড়িতে পৌঁছায়। স্বজনেরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। গতকাল সকাল ৮টার দিকে জানাজা শেষে মরদেহ পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।
দাফনের পর আশরাফুলের বাবা আব্দুর রশিদ বলেন, ‘কী দোষ ছিল মোর ছইলের? তাকে ঢাকাত নিয়া যায়া টুকরা টুকরা করিলো জরেজ ও তার প্রেমিকা। মুই বাঁচি থাকতে ওদের ফাঁসি দেখতে চাও। তাহলে মোরিও কিছুটা শান্তি পাইম।’
আশরাফুলের স্ত্রী লাকী বেগম বলেন, ‘আমার স্বামীর কোনো শত্রু ছিল না। এলাকার মানুষ তাঁকে খুব ভালোবাসত। কেউ আর্থিক বিপদে পড়ে এলে কাউকে খালি হাতে ফেরত দিতেন না। এই ভালো মানুষটাকে কেন মারল জরেজ? ও যে তার বন্ধু ছিল?’
মা এছরা খাতুন বলেন, তাঁর একমাত্র ছেলে ছিলেন আশরাফুল। এখন কে তাঁদের খোঁজখবর নেবে? ওষুধপাতি এনে দেবে?
বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি
যশোরের বেনাপোল সীমান্তপথে ১৫ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। অবৈধভাবে ভারতে বসবাসের অভিযোগে তাঁদের বসতবাড়ি উচ্ছেদ করে ভারতীয় পুলিশ। পরে তাঁদের বেনাপোল পোর্ট থানার পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। আজ শনিবার রাত ৮টায় বেনাপোলের রঘুনাথপুর সীমান্ত চেকপোস্ট দিয়ে তাঁদের ফেরত পাঠায় বিএসএফ।
ফেরত আসা ব্যক্তিরা হলেন আব্দুল হান্নান (৬০), হোসেন আলী (২৫), আকলিমা খাতুন (৫২), শাহানারা খাতুন (১৫), হাফিজুর রহমান (৩১), রেশমা খাতুন (২২), আজমিরা (৫), বাবলুর রহমান (৪২), তাহামিনা বেগম, জান্নাতুল বুশরা (৪), তাইজুল ইসলাম (৪৩), মোসা. নাসিমা খাতুন (৪১), শেফালী খাতুন (৩৬), আমিনুর রহমান (৫৬) ও আব্দুল্লাহ আল মামুন (২৯)। তাঁদের বাড়ি সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলার বিভিন্ন এলাকায়।
ফেরত আসা হোসেন জানান, কর্মসংস্থানের জন্য পাঁচ থেকে সাত বছর আগে তাঁরা ভারতে চলে যান। সম্প্রতি ভারত সরকার এসআইআর চালু করলে অবৈধ বসবাসকারীদের উচ্ছেদ শুরু হয়। এতে তাঁদের ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়। পরে দেশে ফেরার জন্য তাঁরা বিএসএফের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এরপর বিএসএফ তাঁদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে।
বিজিবি জানায়, আটক ব্যক্তিদের জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্মনিবন্ধন কার্ডসহ অন্যান্য নথিপত্র যাচাই-বাছাই করে বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে নিশ্চিত হওয়া যায়। পরে রঘুনাথপুর বিওপি কর্তৃপক্ষ তাঁদের বিএসএফের কাছ থেকে গ্রহণ করে।
এ বিষয়ে বেনাপোল পোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আল মামুন বলেন, ফেরত আসা বাংলাদেশিদের বিজিবি পুলিশের কাছে সোপর্দ করলে রাতেই তাঁদের নিজ নিজ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর পুরান ঢাকায় আদালত চত্বরের পাশে শীর্ষ সন্ত্রাসী তারিক সাঈদ মামুন হত্যাকাণ্ডের পাঁচ দিন পর মামলা হয়েছে। শনিবার (১৫ নভেম্বর) সূত্রাপুর থানায় হত্যা মামলা করেন নিহত মামুনের স্ত্রী বিলকিস আক্তার রীপা। মামলায় কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি; অজ্ঞাতনামা ১০ থেকে ১২ জনকে আসামি করা হয়েছে।
সূত্রাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, তারিক সাঈদ মামুন হত্যার ঘটনায় তাঁর স্ত্রী বাদী হয়ে হত্যা মামলা করেছেন। আসামি করা হয়েছে অজ্ঞাতনামা ১০-১২ জনকে।
ডিবি পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করলেও মামলায় অজ্ঞাতনামা আসামি দেখানো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা অস্ত্র মামলায় ধরা পড়েছে। হত্যা মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা যাচাই করে দেখবেন, কে কী করেছে।
গত সোমবার হত্যাকাণ্ডের পর এক দিনের মধ্যেই ঢাকার গোয়েন্দা পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে। তাঁরা হলেন মূল শুটার ফারুক ও রবিন, রুবেল, শামীম আহম্মেদ এবং মো. ইউসুফ ওরফে জীবন। তাঁদের কাছ থেকে দুটি পিস্তল ও গুলি উদ্ধার করা হয়। অস্ত্র আইনে মোহাম্মদপুর থানায় করা মামলায় তাঁরা বর্তমানে ডিবি পুলিশের চার দিনের রিমান্ডে রয়েছেন।
গত সোমবার সকালে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের ফটকের বিপরীতে ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট হাসপাতালের সামনে গুলি করে হত্যা করা হয় মামুনকে। আদালতে হাজিরা দিয়ে বের হওয়ার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে খুব কাছ থেকে গুলি চালায় দুই ব্যক্তি।
আশপাশের একটি সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, মামুন দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু শুটাররা পেছন থেকে তাঁকে গুলি করে। পুলিশ সংবাদ সম্মেলন করে জানায়, মামুনকে আন্ডারওয়ার্ল্ডের দ্বন্দ্বের কারণে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ হত্যার জন্য চুক্তি হয়েছিল দুই লাখ টাকা।
নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
অর্ধেক (হাফ) ভাড়াকে কেন্দ্র করে বরিশালে বিএম কলেজশিক্ষার্থীদের সঙ্গে বাসশ্রমিকদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, সংঘর্ষ ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ২০-৩০টি বাস ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করেন বলে অভিযোগ উঠেছে।
আজ শনিবার রাতে বরিশালের কেন্দ্রীয় নথুল্লাবাদ বাসটার্মিনালে এ ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ৩০-৩৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কে যান চলাচল কয়েক ঘণ্টা ব্যাহত হয়।
খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা গিয়ে রাত ৯টার দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। হামলায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে বিমানবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন উল ইসলাম জানিয়েছেন।
শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, তাঁদের ন্যায্য দাবি হাফ ভাড়া নিয়ে বাসশ্রমিকেরা সব সময়ই ঝামেলা করেন। এর আগেও রূপাতলী বাসটার্মিনালে এমন ঘটনা ঘটেছে। আজ (শনিবার) বাসটার্মিনালে আমাদের সহপাঠীর সঙ্গে খারাপ আচরণের কারণ জানতে গেলে পরিবহনশ্রমিকদের হামলায় ১৫-২০ শিক্ষার্থী আহত হন।
বিএম কলেজশিক্ষার্থী মো. রাজু বলেন, ‘আমাদের এক সহপাঠী হিজলা থেকে আসার পথে বাসে হাফ ভাড়া দিতে চাইলে তাঁর সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন শ্রমিকেরা। খবর পেয়ে আমরা বাসটার্মিনালে এসে জিজ্ঞাসা করলে আমাদের ওপর তাঁরা চড়াও হন।’
মো. তামিম নামের আরেক শিক্ষার্থী বলেন, ‘আমাদের সহপাঠীদের ওপর হামলার জবাব দিয়েছি। যতক্ষণ উচ্ছৃঙ্খল শ্রমিকদের বিচার না হবে, ততক্ষণ আমাদের এই প্রতিবাদ চলবে।’
অপর দিকে পরিবহনশ্রমিকেরা জানান, শিক্ষার্থীদের হামলায় ১০-১৫ জন পরিবহনশ্রমিক আহত হয়েছেন।
নথুল্লাবাদ বাসটার্মিনালের পরিবহনশ্রমিক নেতা পরিচয়ে আরজু মৃধা বলেন, ‘কলেজ বন্ধের দিনও হাফ ভাড়া দিতে চাওয়ায় বরিশাল-মুলাদী রুটের এক শিক্ষার্থীর সঙ্গে বাসশ্রমিকের বিরোধ হয়। এরপর সন্ধ্যায় বিএম কলেজের কয়েক শ শিক্ষার্থী এসে নথুল্লাবাদ স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা অর্ধশতাধিক বাস ভাঙচুর এবং একটিতে আগুন দেন। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। টার্মিনাল ভবনের ভেতরেও ব্যাপক ভাঙচুর চালান তাঁরা।’
বিমানবন্দর থানার ওসি মামুন উল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘পরিস্থিতি বর্তমানে পুরোপুরি শান্ত রয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা রয়েছেন।’
