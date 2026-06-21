সাভারে বজ্রপাতে ৩ কৃষকের মৃত্যু

ঢাকার সাভারে বজ্রপাতে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার বিকেলে উপজেলার বনগাঁও ইউনিয়নের কোন্ডা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সাভারের ভবানীপুর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ইমরান হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ জানায়, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনের পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁরা হলেন সাভারের বলিয়ারপুর এলাকার দ্বীন ইসলাম (৪৫) ও দুলাল (৬০)। অপর একজনের পরিচয় এখনো জানা যায়নি।
ইমরান হোসেন বলেন, আজ বিকেলে বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত হচ্ছিল। এ সময় কোন্ডা বাজারসংলগ্ন কৃষিজমিতে কাজ করছিলেন ওই তিন ব্যক্তি। হঠাৎ বজ্রপাত হলে তাঁরা গুরুতর আহত হন। ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয়।
পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেছে। নিহত তৃতীয় ব্যক্তির পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।
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