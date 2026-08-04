এনসিপির কনসার্ট ঘিরে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত থাকবে

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আয়োজিত কনসার্ট উপলক্ষে আগামীকাল বুধবার (৫ আগস্ট) রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ এলাকায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত থাকবে বলে জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।
আজ মঙ্গলবার ডিএমপির মিডিয়া সেল থেকে পাঠানো এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়।
বার্তায় নগরবাসীকে সাময়িক এই যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে গন্তব্যে যাতায়াতের জন্য বিকল্প সড়ক ব্যবহার করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ ছাড়া যানজট ও জনদুর্ভোগ কমাতে নগরবাসীর সহযোগিতা কামনা করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ।
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