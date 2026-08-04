Ajker Patrika
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নারায়ণগঞ্জ

সিদ্ধিরগঞ্জে যুবককে আটকে চাঁদাদাবি, ছাত্রদল নেতাসহ ৭ জন গ্রেপ্তার

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
সিদ্ধিরগঞ্জে যুবককে আটকে চাঁদাদাবি, ছাত্রদল নেতাসহ ৭ জন গ্রেপ্তার
মুক্তিপণ দাবি ও মারধরের অভিযোগে সিদ্ধিরগঞ্জ থানা ছাত্রদলে নেতা জিহাদসহ ৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে রফিকুল ইসলাম নামে এক যুবককে আটকে রেখে মুক্তিপণ দাবি ও মারধরের অভিযোগে সিদ্ধিরগঞ্জ থানা ছাত্রদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জিহাদসহ ৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় ভুক্তভোগীকে উদ্ধার করা হয়। আজ মঙ্গলবার বিকেলে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় ভুক্তভোগী রফিকুল ইসলাম বাদী হয়ে চাঁদাবাজির মামলা দায়ের করেন।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. রমজান আলী (২৩), মো. আল আমিন (২২), জিহাদ (২৬), গোলাম কিবরিয়া জয় (২১), রবিউল ইসলাম (২৪), মো. জাহাঙ্গীর (২৩) এবং আরমান (২২)।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, রফিকুল ইসলাম (২৫) বর্তমানে সিদ্ধিরগঞ্জপুল এলাকায় বসবাস করেন এবং পেশায় তিনি ক্রেনচালক। গতকাল সোমবার রাত ১০টায় বাড়ি ফেরার পথে আসামিরা তাঁকে ডেকে নিয়ে যায়। পরে তাঁকে একটি অজ্ঞাত দোকানে আটকে রেখে দেশীয় অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে মুক্তিপণ হিসেবে ২ লাখ টাকা দাবি করা হয়।

অভিযোগে আরও বলা হয়, টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে রফিকুল ইসলামকে এলোপাতাড়ি মারধর করা হয়। একপর্যায়ে তাঁর পকেটে থাকা সাড়ে ৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং তাঁকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়।

আজ মঙ্গলবার সকালে রফিকুল ইসলাম তার চাচা মো. হারিসকে ফোন করে ৪০ হাজার টাকা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে পাঠানোর অনুরোধ করেন। বিষয়টি বুঝতে পেরে তাঁর চাচা ৯৯৯-এ ফোন করে পুলিশকে জানান।

পরে সিদ্ধিরগঞ্জ থানা পুলিশ প্রযুক্তির সহায়তায় অভিযান চালিয়ে সিদ্ধিরগঞ্জের সিআইখোলা মোড় থেকে রফিকুল ইসলামকে উদ্ধার করে। একই সময়ে ৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা ঘটনায় নিজেদের সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেছেন। তাঁরা একটি সংঘবদ্ধ চক্রের সদস্য। বিভিন্ন ব্যক্তিকে টার্গেট করে ডেকে এনে মুক্তিপণ আদায় করতেন।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে মামলার তিন নম্বর আসামি জিহাদ সিদ্ধিরগঞ্জ থানা ছাত্রদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক। তিনি নারায়ণগঞ্জ মহানগর ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট রাকিবুর রহমান সাগরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবেও পরিচিত।

এ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তারেক আল মেহেদী জানান, রফিকুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তিকে আটকে রেখে চাঁদা দাবির অভিযোগে সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদেরকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

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