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ঢাকা

হাজারীবাগে জুতার কারখানায় আগুন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৭ জুলাই ২০২৬, ১৬: ৪৪
হাজারীবাগে জুতার কারখানায় আগুন
আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেছে ফায়ার সার্ভিস। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর হাজারীবাগের কারবালার মোড় এলাকায় টিনশেড একটি জুতার কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেছে।

ফায়ার সার্ভিস এক বার্তায় জানায়, আজ শুক্রবার বেলা ৩টা ১১ মিনিটে আগুন লাগার খবর পেয়ে প্রথমে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পরে আরও দুটি ইউনিট যোগ দেয়। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বেলা ৩টা ৪৯ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

তাৎক্ষণিকভাবে আগুনের সূত্রপাত এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে কোনো তথ্য জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীআগুনঢাকা বিভাগকারখানাঅগ্নিকাণ্ডফায়ার সার্ভিস
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