Ajker Patrika
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গাজীপুর

শ্রীপুরে ডোবার পানিতে পড়ে শিশুর মৃত্যু

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
শ্রীপুরে ডোবার পানিতে পড়ে শিশুর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় বাড়ির পাশে খেলতে গিয়ে ডোবার পানিতে পড়ে দেড় বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার কাওরাইদ গ্রামের তোতা মিয়ার বাড়ির পাশের একটি ডোবায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শিশু হুজাইফা উপজেলার কাওরাইদ গ্রামের মো. কফিল উদ্দিনের কন্যা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাড়ির পাশে খেলাধুলার একপর্যায়ে শিশুটি অসাবধানতাবশত ডোবার পানিতে পড়ে যায়। পরে স্বজনরা তাকে উদ্ধার করে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে শ্রীপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. হুমায়ুন কবির বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতাল থেকে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করে। স্বজনদের কোনো অভিযোগ না থাকায় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

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