ধানমন্ডি ৩২-এ ফুল দিতে আসা দুজনকে মারধর, আটক ৩

১৫ আগস্ট উপলক্ষে রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভেঙে দেওয়া বাড়িতে শ্রদ্ধা জানাতে আসা দুজনকে মারধর করা হয়েছে। এ ঘটনায় তিনজনকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে রাষ্ট্র সংলাপ ফোরামের (এসডিএফ) সদস্যসচিব আ ন ম আয়াসের নেতৃত্বাধীন একটি দল।
আটক ব্যক্তিরা হলেন—টাঙ্গাইলের অর্নব দাস, দিনাজপুরের নিপু মিয়া ও রিকশাচালক আলমাস।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজ শনিবার দুপুর ১২টার দিকে রিকশায় করে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে ফুল দিতে আসেন রিকশাচালক আলমাস। এ সময় আয়াসের নেতৃত্বাধীন ৭-৮ জন তরুণ তাঁকে মারধর করেন। একপর্যায়ে তিনি দৌড়ে পালিয়ে যান। পরে তাঁকে ধরে এনে আবারও মারধর করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে আলমাসকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।
ধানমন্ডি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) জালাল উদ্দিন বলেন, ‘আলমাসের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তাঁকে নিরাপদে রাখা হয়েছে।’
এর আগে দিনাজপুরের নিপু মিয়াকেও মারধর করা হয়। এছাড়া ফুল দিতে আসা অর্নব দাসকেও আটক করে পুলিশে দেওয়া হয়।
ধানমন্ডি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমদাদুল ইসলাম তৈয়ব বলেন, ‘অর্নব সেখানে ফুল দিতে এসেছিলেন। তাঁর বাড়ি টাঙ্গাইলে। নিরাপত্তার স্বার্থে আমরা তাঁকে আটক করেছি। আমরা এখানে নিরাপত্তার জন্য দায়িত্ব পালন করছি।’
এ বিষয়ে আ ন ম আয়াস বলেন, ‘তারা এখানে কাউকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে দেবেন না। আওয়ামী লীগকে নরমালাইজড করতে দেওয়া হবে না।’ তিনি দাবি করেন, আলমাস যুবলীগের কর্মী এবং নিপু মিয়া দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলার সক্রিয় যুবলীগ কর্মী। তাঁরা সেখানে ভিডিও ধারণ করে তাঁদের সিনিয়র নেতাদের পাঠাচ্ছিলেন বলে তাঁদের ধরে পুলিশে দেওয়া হয়েছে।
আয়াস আরও বলেন, ‘এটি কোনো মব নয়। কেউ যদি মব বলে বলুক। আমরা এখানে পুলিশকে সহায়তা করছি।’
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