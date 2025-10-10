Ajker Patrika
‘অনেকের আপত্তি ও গন্ডগোলের আশঙ্কায়’ চারুকলার শরৎ উৎসব স্থগিত, গেন্ডারিয়াতেও বাধা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ১৫: ০৫
১৯ বছর ধরে শরৎ উৎসব আয়োজন করে আসছে সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠী। ছবি: সংগৃহীত
১৯ বছর ধরে শরৎ উৎসব আয়োজন করে আসছে সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠী। ছবি: সংগৃহীত

পুলিশের বাধার কারণে এবার পুরান ঢাকার গেন্ডারিয়াতেও ‘শরৎ উৎসব ১৪৩২’ আয়োজন করতে পারেনি সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠী। আজ শুক্রবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় এই উৎসব হওয়ার কথা ছিল। তবে ‘অনেকের আপত্তি’ ও ‘গন্ডগোলের আশঙ্কা’ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার বকুলতলায় সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীর ‘শরৎ উৎসব’ আয়োজন স্থগিত করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ।

আয়োজকদের অভিযোগ, অনেকের কাছ থেকে আপত্তি এসেছে—এমন কারণ দেখিয়ে শেষ মুহূর্তে চারুকলা কর্তৃপক্ষ ভেন্যু বরাদ্দ বাতিল করে। গোলযোগের আশঙ্কাকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করে অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

চারুকলায় অনুষ্ঠান বাতিল হওয়ার পর সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠী গেন্ডারিয়ার কচিকাঁচার মেলার মাঠে একই সময়ে উৎসব আয়োজনের ঘোষণা দেয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে পুলিশ জানায়, আয়োজনের পূর্বানুমতি না থাকায় অনুষ্ঠান করা যাবে না। ফলে অনুষ্ঠানটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এই ঘটনায় সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীর ১৯ বছরের শরৎ উৎসব আয়োজনের ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ল বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মানজার চৌধুরী সুইট।

১৯ বছর ধরে চারুকলায় এই শরৎ উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। প্রতিবছরের মতো এবারও সেখানে উৎসব আয়োজনের প্রস্তুতি নিয়েছিল সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠী। তারা সব প্রস্তুতি শেষ করার পর হঠাৎ স্থগিত করা হয়। তবে ছোট পরিসরে গেন্ডারিয়ার কচিকাঁচার মেলার মাঠে শরৎ উৎসব করার কথা ছিল। কর্তৃপক্ষ তাঁদের সঙ্গে আগামীকাল শনিবার বসতে চেয়েছে বলে জানিয়েছেন মানজার চৌধুরী।

গেন্ডারিয়ায় উৎসব করতে না পারার কথা জানিয়ে মানজার চৌধুরী বলেন, ‘আমরা চারুকলার বকুলতলায় ১৯ বছর ধরে উৎসবটি করে আসছি। কোভিড মহামারির সময় ছাড়া কোনো বছরই বন্ধ হয়নি। এবার পুলিশের বাধার কারণে করতে পারলাম না।’

আয়োজকেরা জানান, উৎসবটি বন্ধ হয়ে গেলেও তাঁরা জাতীয় সংগীত পরিবেশন, শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং প্রয়াত সংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীনের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করেছেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ওয়ারী বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ বলেন, ‘গেন্ডারিয়ায় শরৎ উৎসব করার বিষয়ে কোনো পূর্বানুমতি নেওয়া হয়নি।’

