‎‎তিন ঘণ্টা পর কারিগরি শিক্ষার্থীদের অবরোধ প্রত্যাহার, সাতরাস্তায় যান চলাচল শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রায় তিন ঘণ্টা পর রাজধানীর তেজগাঁও সাতরাস্তা মোড়ের অবরোধ তুলে নিয়েছেন কারিগরি শিক্ষার্থীরা। আজ বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বেলা ২টার দিকে তাঁরা সড়ক ছাড়েন। পরে সড়কে যান চলাচল শুরু হয়।
এর আগে বেলা সোয়া ১১টার দিকে কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস ও প্রকৌশল কর্মক্ষেত্র কুক্ষিগত করার প্রতিবাদ এবং ৪ দফা দাবিতে শিক্ষার্থীরা এই অবরোধ কর্মসূচি শুরু করেন।
৪ দফা দাবি হলো—
১. প্রকৌশল অধিকার আন্দোলন কর্তৃক ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের প্রকাশ্যে গুলি ও জবাই করে হত্যার হুমকি প্রদানকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।
২. বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের অযৌক্তিক তিন দফা দাবির পক্ষে পরিচালিত সব কার্যক্রম রাষ্ট্র কর্তৃক অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।
৩.কারিগরি ছাত্র আন্দোলন, বাংলাদেশের উত্থাপিত যৌক্তিক ছয় দফা দাবির রূপরেখা ও সুপারিশ অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে।
৪. ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ান চ্যানেল এডুকেশন চালু করতে হবে।
শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের কারণে সাতরাস্তা মোড় এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে সাতরাস্তা মোড় ও আশপাশের এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এসব সড়কে চলাচল করা সাধারণ মানুষ ভোগান্তিতে পড়েন। অনেককে হেঁটে গন্তব্যে যেতে দেখা যায়। পরে বেলা ২টার দিকে সড়ক ছাড়েন শিক্ষার্থীরা।
এ সময় কারিগরি ছাত্র আন্দোলন, বাংলাদেশ সভাপতি মাশফিক ইসলাম বলেন, ‘যদি ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আমাদের দাবি মানা না হয়, বিন্দু পরিমাণ ছাড় দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে আমরা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা সারা দেশে কঠোর থেকে কঠোরতম আন্দোলনে যাব। প্রয়োজনে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেব।’
এদিকে সড়ক অবরোধ ছেড়ে দেওয়ায় সাতরাস্তা মোড়ে যান চলাচল শুরু হয়েছে। তবে যানবাহনের চাপ থাকায় যান চলাচলে ধীরগতি দেখা যায়।
দায়িত্বরত ট্রাফিক পুলিশ সদস্যরা জানান, সড়ক অবরোধ থাকায় সাতরাস্তা দিয়ে যান চলাচল বন্ধ ছিল। তবে বিকল্প পথে যান চলাচল করেছে। বেলা ২টার দিকে শিক্ষার্থীরা সাতরাস্তা সড়ক অবরোধ ছেড়ে দেওয়ার পর যান চলাচল শুরু হয়েছে। গাড়ির চাপ থাকায় ধীরগতিতে চলছে যানবাহন।
প্রায় তিন ঘণ্টা পর রাজধানীর তেজগাঁও সাতরাস্তা মোড়ের অবরোধ তুলে নিয়েছেন কারিগরি শিক্ষার্থীরা। আজ বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বেলা ২টার দিকে তাঁরা সড়ক ছাড়েন। পরে সড়কে যান চলাচল শুরু হয়।
এর আগে বেলা সোয়া ১১টার দিকে কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস ও প্রকৌশল কর্মক্ষেত্র কুক্ষিগত করার প্রতিবাদ এবং ৪ দফা দাবিতে শিক্ষার্থীরা এই অবরোধ কর্মসূচি শুরু করেন।
৪ দফা দাবি হলো—
১. প্রকৌশল অধিকার আন্দোলন কর্তৃক ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের প্রকাশ্যে গুলি ও জবাই করে হত্যার হুমকি প্রদানকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।
২. বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের অযৌক্তিক তিন দফা দাবির পক্ষে পরিচালিত সব কার্যক্রম রাষ্ট্র কর্তৃক অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।
৩.কারিগরি ছাত্র আন্দোলন, বাংলাদেশের উত্থাপিত যৌক্তিক ছয় দফা দাবির রূপরেখা ও সুপারিশ অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে।
৪. ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ান চ্যানেল এডুকেশন চালু করতে হবে।
শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের কারণে সাতরাস্তা মোড় এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে সাতরাস্তা মোড় ও আশপাশের এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এসব সড়কে চলাচল করা সাধারণ মানুষ ভোগান্তিতে পড়েন। অনেককে হেঁটে গন্তব্যে যেতে দেখা যায়। পরে বেলা ২টার দিকে সড়ক ছাড়েন শিক্ষার্থীরা।
এ সময় কারিগরি ছাত্র আন্দোলন, বাংলাদেশ সভাপতি মাশফিক ইসলাম বলেন, ‘যদি ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আমাদের দাবি মানা না হয়, বিন্দু পরিমাণ ছাড় দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে আমরা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা সারা দেশে কঠোর থেকে কঠোরতম আন্দোলনে যাব। প্রয়োজনে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেব।’
এদিকে সড়ক অবরোধ ছেড়ে দেওয়ায় সাতরাস্তা মোড়ে যান চলাচল শুরু হয়েছে। তবে যানবাহনের চাপ থাকায় যান চলাচলে ধীরগতি দেখা যায়।
দায়িত্বরত ট্রাফিক পুলিশ সদস্যরা জানান, সড়ক অবরোধ থাকায় সাতরাস্তা দিয়ে যান চলাচল বন্ধ ছিল। তবে বিকল্প পথে যান চলাচল করেছে। বেলা ২টার দিকে শিক্ষার্থীরা সাতরাস্তা সড়ক অবরোধ ছেড়ে দেওয়ার পর যান চলাচল শুরু হয়েছে। গাড়ির চাপ থাকায় ধীরগতিতে চলছে যানবাহন।
ঝিনাইদহের সদর উপজেলায় মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। আজ বুধবার সকালে উপজেলার কোদালিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।২ মিনিট আগে
পুকুরের মাছ লুট, চাঁদাবাজি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগে অব্যাহতি পেয়েছিলেন রাজশাহীর বাগমারা উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মহব্বত হোসেন। সম্প্রতি তাঁকে উপজেলার মোহনগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি করা হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক আব্দুল হাই সিদ্দিক সরকার ৭ সেপ্টেম্বর এ-সংক্রান্ত৭ মিনিট আগে
হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলায় বাসচাপায় এক নারী ও তাঁর শিশুসন্তান নিহত হয়েছে। বাসটি পথচারীদের চাপা দিয়ে খাদে পড়ে যায়। এতে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে গজনাইপুর ইউনিয়নের দিনারপুর কলেজসংলগ্ন ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।৪২ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে সরোয়ার জাহান (২৬) নামে এক হাসপাতাল কর্মচারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টায় উপজেলার পৌর সদরের উত্তর বাইপাসসংলগ্ন ভূঁইয়া টাওয়ার ভবন থেকে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে