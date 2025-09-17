Ajker Patrika
‎‎তিন ঘণ্টা পর কারিগরি শিক্ষার্থীদের অবরোধ প্রত্যাহার, সাতরাস্তায় যান চলাচল শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬: ২১
তিন ঘণ্টা পর সাতরাস্তা মোড়ে যান চলাচল শুরু হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
‎প্রায় তিন ঘণ্টা পর রাজধানীর তেজগাঁও সাতরাস্তা মোড়ের অবরোধ তুলে নিয়েছেন কারিগরি শিক্ষার্থীরা। আজ বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বেলা ২টার দিকে তাঁরা সড়ক ছাড়েন। পরে সড়কে যান চলাচল শুরু হয়।‎

‎এর আগে বেলা সোয়া ১১টার দিকে কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস ও প্রকৌশল কর্মক্ষেত্র কুক্ষিগত করার প্রতিবাদ এবং ৪ দফা দাবিতে শিক্ষার্থীরা এই অবরোধ কর্মসূচি শুরু করেন।

৪ দফা দাবি হলো—

১. প্রকৌশল অধিকার আন্দোলন কর্তৃক ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের প্রকাশ্যে গুলি ও জবাই করে হত্যার হুমকি প্রদানকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

২. বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের অযৌক্তিক তিন দফা দাবির পক্ষে পরিচালিত সব কার্যক্রম রাষ্ট্র কর্তৃক অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

সাতরাস্তা মোড়ে যান চলাচল শুরু হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
৩.কারিগরি ছাত্র আন্দোলন, বাংলাদেশের উত্থাপিত যৌক্তিক ছয় দফা দাবির রূপরেখা ও সুপারিশ অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪. ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ান চ্যানেল এডুকেশন চালু করতে হবে।

‎শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের কারণে সাতরাস্তা মোড় এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে সাতরাস্তা মোড় ও আশপাশের এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এসব সড়কে চলাচল করা সাধারণ মানুষ ভোগান্তিতে পড়েন। অনেককে হেঁটে গন্তব্যে যেতে দেখা যায়। পরে বেলা ২টার দিকে সড়ক ছাড়েন শিক্ষার্থীরা।‎

‎এ সময় কারিগরি ছাত্র আন্দোলন, বাংলাদেশ সভাপতি মাশফিক ইসলাম বলেন, ‘যদি ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আমাদের দাবি মানা না হয়, বিন্দু পরিমাণ ছাড় দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে আমরা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা সারা দেশে কঠোর থেকে কঠোরতম আন্দোলনে যাব। প্রয়োজনে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেব।’

‎এদিকে সড়ক অবরোধ ছেড়ে দেওয়ায় সাতরাস্তা মোড়ে যান চলাচল শুরু হয়েছে। তবে যানবাহনের চাপ থাকায় যান চলাচলে ধীরগতি দেখা যায়।‎

সাতরাস্তা মোড়ে যান চলাচল শুরু হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
‎দায়িত্বরত ট্রাফিক পুলিশ সদস্যরা জানান, সড়ক অবরোধ থাকায় সাতরাস্তা দিয়ে যান চলাচল বন্ধ ছিল। তবে বিকল্প পথে যান চলাচল করেছে। বেলা ২টার দিকে শিক্ষার্থীরা সাতরাস্তা সড়ক অবরোধ ছেড়ে দেওয়ার পর যান চলাচল শুরু হয়েছে। গাড়ির চাপ থাকায় ধীরগতিতে চলছে যানবাহন।‎

