জিয়াউল আহসান মেজর অবস্থায় ২০০৯ সালে র্যাবে পোস্টিং হওয়ার পর তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শেখ হাসিনার অত্যন্ত আস্থাভাজন হয়ে উঠেন। ফলে তাকে ২০২৪ সালে মেজর জেনারেল হিসেবে বাধ্যতামূলক অবসর লাভকালীন সময় পর্যন্ত কখনোই সেনাবাহিনীতে ফেরত যেতে হয়নি। তিনি সবসময়ই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন বাহিনী বা সংস্থায় কাজ করেছেন।
পদোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় কোর্স বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করে এবং কোনো ব্যাটালিয়ন, ব্রিগেড বা ফরমেশন কমান্ডের অভিজ্ঞতা ছাড়াই জিয়াউল আহসান মেজর জেনারেল পর্যন্ত পদোন্নতি পান। যা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গৌরবময় পেশাদারিত্বের ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনা।
শতাধিক ব্যক্তিকে গুম–খুন নির্যাতনের ঘটনায় বরখাস্ত হওয়া সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মো. রফিকুল ইসলাম আজ বৃহস্পতিবার জবানবন্দিতে একথা বলেন।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল–১–এ এই মামলার ১৫তম সাক্ষী হিসেবে তিনি জবানবন্দি দেন তিনি।
রফিকুল ইসলাম বলেন, তদন্তকালে ভিকটিম পরিবারের সদস্য, সাক্ষীদের জবানবন্দি, সংগৃহীত জব্দকৃত আলামত, পত্রপত্রিকা, ভিডিও ফুটেজ, দেশীয় তদন্ত সংস্থার বিভিন্ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করেছেন। তাতে দেখা যায় দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর ঢাকায় প্রকাশ্য রাজপথে লগি–বৈঠার তাণ্ডব। নৃত্যের মাধ্যমে মানুষ হত্যা ও বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে না দিয়ে নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করে ষড়যন্ত্রমূলক নীল নকশার নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে। ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী, নিষ্কণ্টক করার লক্ষ্যে শেখ হাসিনা সরকার রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোকে ব্যবহার করেছিল বিরোধী রাজনৈতিক দল, মত ও পথ দমন এবং নির্মূলে। শেখ হাসিনা সরকার বিরোধী মত দমনে যেসব পন্থা গ্রহণ করেছিল তার অন্যতম ছিল বলপূর্বক অপহরণ, আটক, গুম, হত্যা এবং নির্যাতন। গড়ে তোলা হয়েছিল ভয়ের সংস্কৃতি।
তদন্ত কর্মকর্তা বলেন, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সংঘটিত বলপূর্বক অপহরণ, আটক, গুম এবং নির্যাতনের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছিল। অপরাধীদেরকে দেওয়া হয়েছিল দায়মুক্তি। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর দুর্বলতা, জবাবদিহিতার অভাব, স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ও অনুগত বিচারকদের মাধ্যমে সরকারের অনুকূলে সিদ্ধান্ত প্রদানের সংস্কৃতি চালু করা হয়েছিল। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নির্দেশ, অনুমোদন ও অবগতিতে জিয়াউল আহসান এবং তার মত এক শ্রেণীর পদলেহী, দানব কর্মকর্তাদের পরিকল্পনা, সরাসরি অংশগ্রহণ, নির্দেশনায় ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিদের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গুম, অপহরণ, নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল শেখ হাসিনা সরকার। যা ছিল পদ্ধতিগতভাবে, ব্যাপকতায় এবং লক্ষ্য নির্ধারণপূর্বক সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ। এই মানবতাবিরোধী অপরাধের অন্যতম প্রধান কারিগর ছিলেন জিয়াউল আহসান।
তদন্ত কর্মকর্তা আরও বলেন, জিয়াউল আহসান আইন ও বিচারের তোয়াক্কা না করে সজল, সাবেক বিডিআর সদস্য নজরুল ইসলাম মল্লিক, ফিশিং বোট মালিক আলকাছ মল্লিক, মামুন ওরফে মাসুদ, মান্নন, জিহাদ, সোহাগ, আল আমিন, আসাদ, বেলাল, শিশির কুমার মণ্ডল ওরফে মন্টু মেম্বার, বাচ্চু, জামাল মুন্সিসহ কমপক্ষে ১৫০ জনকে হত্যা করে, হত্যার নির্দেশ দিয়ে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটন করে।
এদিকে জিয়াউল আহসানকে কারাগার থেকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে একা গাড়িতে না আনতে আবেদন করা হয়েছে। ওই আবেদনের ওপর বৃহস্পতিবার শুনানি হয়। শুনানিতে জিয়াউল আহসানের বোন ও তাঁর আইনজীবী নাজনীন নাহার বলেন, প্রিজন ভ্যানে জিয়াউলকে একা আনা-নেওয়া করা বিপজ্জনক। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ততটা ভালো নয়। যেকোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই তাকে এককভাবে না এনে যেন অন্য আসামিদের সঙ্গে আনা হয়।
অপরদিকে প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামীম শুনানিতে বলেন, অন্য আসামিরা জীবননাশের আশঙ্কার কথা বলছেন না। প্রয়োজনে জিয়াউল আহসানকে কারাগারে রেখে ভার্চ্যুয়ালি অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিচারকাজ পরিচালনার আবেদন করেন তিনি।
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